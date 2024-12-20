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Kara para itirafı! Polat çifti tekrar hakim karşısında

Dilan ve Engin Polat, kara para aklama suçundan mahkemeye çıktı. Sanıkların “Polat çifti yasa dışı bahis parasıyla zenginleşti” itirafıyla büyük şok yaşadı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :20 Aralık 2024
Kara para itirafı! Polat çifti tekrar hakim karşısında

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    Kara para aklama suçlamasıyla tutuklanan ve 40 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanan Dilan Polat ve eşi Engin Polat, tahliye edildi. Polatların da aralarında bulunduğu 28 sanığın yargılanmasına dün Kartal'daki Anadolu Adliyesi 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Sanıklardan Emre Çiftçi, Polatlarla yasa dışı bahis suçundan hüküm giyen Veysel Şahin aracılığıyla tanıştığını anlattı. Sistemi nasıl kurduklarını tek tek anlatan Çiftçi, paranın mail order sistemine nasıl girdiğini, olası bir operasyona karşı topladıkları parayı nasıl soğuk cüzdanda sakladıklarını itiraf etti. Sanık Erkan Şahin ise fenomenlerin yasa dışı bahis parasıyla zenginleştiğini söyledi. Polat çifti, itirafları yapan sanıkları tanımadıklarını öne sürdü. Çift, şirketleri üzerindeki tedbir kararının kaldırılmasını talep etti. Mahkeme ise Polat çiftinin tedbir konulan şirketlere ait iade talebinin reddine karar verdi.

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