76 ilde uyuşturucu operasyonu! 2 ton uyuşturucu madde ve 3 milyona yakın hap ele geçirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 76 ilde uyuşturucu imalat ve satışına yönelik 10 gündür devam eden 'Narkokapan-3' operasyonlarında 595 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cumhuriyet başsavcılıkları ve Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde uyuşturucu imalat ve satışına yönelik 76 ilde son 10 gündür 'Narkokapan-3' operasyonları düzenlendiğini belirtti.

2 bin 850 ekip ve 8 bin 340 personelin katıldığı operasyonlarda 27 hava aracı ve 77 narkotik dedektör köpeğinin kullanıldığını ifade eden Yerlikaya, 595 şüphelinin yakalandığını, 2 ton 6 kilogram uyuşturucu madde ile 2 milyon 889 bin 171 uyuşturucu hap ele geçirildiğini aktardı.

Cumhuriyet başsavcılıkları ve polisi tebrik eden Yerlikaya, "'Türkiye Yüzyılı'nda; en büyük hedeflerimizden biri de ülkemizi uyuşturucuya karşı ulaşılmaz ve yasaklı bir kale haline getirmektir. Hem uyuşturucunun arzıyla hem de uyuşturucuya olan taleple mücadelemizi sürdürüyoruz" dedi.