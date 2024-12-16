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81 ilde sahte alkol operasyonu: 40 bin 388 litre sahte alkol ele geçirildi

Sahte alkolden ölümlerin arttığı bugünlerde İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ilde operasyon geldi. Bakan Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 40 bin 388 litre sahte alkol ve etil alkol ele geçirildiğini 85 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

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Giriş Tarihi :16 Aralık 2024 , 08:16 Güncelleme Tarihi :16 Aralık 2024 , 08:16
81 ilde sahte alkol operasyonu: 40 bin 388 litre sahte alkol ele geçirildi

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    İçişleri Ali Yerlikaya'nın açıklaması şu şekilde:

    Sahte Alkole Karşı 81 İlde ÇENGEL Operasyonlarımız Kararlılıkla devam ediyor.

    Jandarma tarafından son 10 gündür düzenlenen "ÇENGEL-11" operasyonlarında;
    ⚠️40 bin 388 litre Sahte Alkol ve Etil Alkol ele geçirildi❗️
    ⛔️Sahte Alkol Üretimi yaptığı tespit edilen 85 şüpheli yakalandı❗️

    Vatandaşlarımızın canını ve sağlığını korumak için sahte alkol üretimine yönelik operasyonlarımız aralıksız sürüyor❗️

    🚩Bu amaçla Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinasyonunda; İl Jandarma Komutanlıklarınca yapılan çalışmalar sonucu Sahte Alkol imalatı yaptığı tespit edilen şahıslara yönelik "ÇENGEL-11" operasyonları düzenlendi.

    Operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve operasyonları gerçekleştiren Kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum.

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