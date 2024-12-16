81 ilde sahte alkol operasyonu: 40 bin 388 litre sahte alkol ele geçirildi

İçişleri Ali Yerlikaya'nın açıklaması şu şekilde:

Sahte Alkole Karşı 81 İlde ÇENGEL Operasyonlarımız Kararlılıkla devam ediyor.

Jandarma tarafından son 10 gündür düzenlenen "ÇENGEL-11" operasyonlarında;

⚠️40 bin 388 litre Sahte Alkol ve Etil Alkol ele geçirildi❗️

⛔️Sahte Alkol Üretimi yaptığı tespit edilen 85 şüpheli yakalandı❗️

Vatandaşlarımızın canını ve sağlığını korumak için sahte alkol üretimine yönelik operasyonlarımız aralıksız sürüyor❗️

🚩Bu amaçla Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinasyonunda; İl Jandarma Komutanlıklarınca yapılan çalışmalar sonucu Sahte Alkol imalatı yaptığı tespit edilen şahıslara yönelik "ÇENGEL-11" operasyonları düzenlendi.

Operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve operasyonları gerçekleştiren Kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum.