"Suriye halkının zaferi" Başkan Erdoğan'dan Erzurum'da Suriye mesajı

Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Erzurum Yakutiye Buz Hokeyi Salonu'nda yapılan AK Parti Erzurum 8. Olağan İl Kongresi'nde konuştu. Erdoğan'ın konuşmasının satırbaşları şöyle: "Bizim kongrelerimiz gördüğünüz gibi düğün gibidir, toy gibidir, şölen gibidir, bayram gibidir. Küresel sistem son 80 yılın en ciddi krizlerinden biriyle karşı karşıya. Bu sorunların, sıkıntıların, zorlukların tamamı gelip geçicidir. Ülkemizde başını muhalefetin çektiği bir kesim dönemsel sıkıntıları abartarak millete karamsarlık aşılıyor.

CHP Mİ KAYBETTİ?

Geçtiğimiz günlerde Suriye'de bir halk devrimi gerçekleşti. Baas rejimi artık tamamen tarihe karıştı. Ülkesinde 1 milyon masumun ölümüne sebep olan Esed, 1 gecede kaçmak zorunda kaldı. Suriye halkı bizleri de gururlandıran muhteşem bir zafere imza attı. Baas rejiminin karanlık ve çirkin yüzü şimdi tek tek ortaya çıkıyor. Ne oldu Baas düşünce, CHP'nin hayalleri de mi suya düştü? CHP'nin Baas diktatörlüğüne sempati duymasının sebebi nedir?"