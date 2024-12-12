Avukuat war! Narin Güran davasında avukatlar birbirine girdi: Yasak aşk kavgası

Diyarbakır'da Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran, amca Salim Güran ve Nevzat Bahtiyar'ın ikinci kez hakim karşısına çıkmasına 14 gün kaldı. Güran ailesinin ve Bahtiyar'ın avukatının sosyal medyadaki tartışması canlı yayına taşındı. Önce tutuklu sanık Salim Güran'ın avukatı Onur Akdağ, sosyal medya hesabından Nevzat Bahtiyar'ın baldızı ile aralarındaki telefon trafiğini paylaşarak yasak aşk iddiasını ortaya attı.

İFTİRA ATIYOR

Akdağ, "Nevzat'ın gerçekte kendi yaşamış oldukları, zihin dünyasında Salim ile Yüksel'e attığı bir iftira olarak yansımış gibi görünüyor" ifadesini kullandı. Dün ise Bahtiyar'ın avukatı Ali Eryılmaz ve Enes Güran'ın avukatı Mustafa Demir, ilk kez bir televizyonda canlı yayında tartıştı. Bahtiyar hakkında gündeme gelen yasak aşk iddiasını konuşmak üzere yayına bağlanan avukatı Ali Eryılmaz, iddiaları yalanladı. Enes Güran'ın avukatı Demir, böyle söylentilerin sadece basına malzeme vermeye yaradığını vurguladı. Bunun üzerine Bahtiyar'ın avukatı Eryılmaz ise "Ben buna ancak gülerim, en başından beri gerçekleri gizleyen sizsiniz. Delilleri kararttınız, yalan söylediniz, devlet kurumlarına bile işkence iftiraları attınız. DNA delillerini bile reddediyorlar. Narin giderken katilini avucunda saklamış, hala inkar ediyorlar" diye çıkıştı. Eryılmaz, Güran Ailesi'nin Enes Güran'la cezaevinde yaptıkları keyifli sohbeti de eleştirdi.