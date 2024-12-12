PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

A"vukuat" war! Narin Güran davasında avukatlar birbirine girdi: "Yasak aşk" kavgası

Narin davasında, taraf avukatları kapıştı. Salim Güran’ın avukatı Onur Akdağ, katil zanlısı Nevzat Bahtiyar’ın “yasak aşkını” anlattı. Bahtiyar’ın avukatı ise “Deliller ortada, katiller belli” iddiasını ortaya attı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :12 Aralık 2024
Avukuat war! Narin Güran davasında avukatlar birbirine girdi: Yasak aşk kavgası

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Diyarbakır'da Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran, amca Salim Güran ve Nevzat Bahtiyar'ın ikinci kez hakim karşısına çıkmasına 14 gün kaldı. Güran ailesinin ve Bahtiyar'ın avukatının sosyal medyadaki tartışması canlı yayına taşındı. Önce tutuklu sanık Salim Güran'ın avukatı Onur Akdağ, sosyal medya hesabından Nevzat Bahtiyar'ın baldızı ile aralarındaki telefon trafiğini paylaşarak yasak aşk iddiasını ortaya attı.

İFTİRA ATIYOR
Akdağ, "Nevzat'ın gerçekte kendi yaşamış oldukları, zihin dünyasında Salim ile Yüksel'e attığı bir iftira olarak yansımış gibi görünüyor" ifadesini kullandı. Dün ise Bahtiyar'ın avukatı Ali Eryılmaz ve Enes Güran'ın avukatı Mustafa Demir, ilk kez bir televizyonda canlı yayında tartıştı. Bahtiyar hakkında gündeme gelen yasak aşk iddiasını konuşmak üzere yayına bağlanan avukatı Ali Eryılmaz, iddiaları yalanladı. Enes Güran'ın avukatı Demir, böyle söylentilerin sadece basına malzeme vermeye yaradığını vurguladı. Bunun üzerine Bahtiyar'ın avukatı Eryılmaz ise "Ben buna ancak gülerim, en başından beri gerçekleri gizleyen sizsiniz. Delilleri kararttınız, yalan söylediniz, devlet kurumlarına bile işkence iftiraları attınız. DNA delillerini bile reddediyorlar. Narin giderken katilini avucunda saklamış, hala inkar ediyorlar" diye çıkıştı. Eryılmaz, Güran Ailesi'nin Enes Güran'la cezaevinde yaptıkları keyifli sohbeti de eleştirdi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan’dan Somali ve Etiyopya liderleriyle ortak açıklama: Yeni bir başlangıcın ilk adımını atmış olduk
MİLYONLARA MEMUR ZAMMI | Emeklilere çifte kazanç, kamu görevlisine 3’lü artış... Gelirlere nasıl yansıyacak?
Binance
Esad’ın katliamlarının önüne perde çeken Türkiye’deki Baas destekçileri
ABD ve terör örgütü PKK/YPG Rakka’da DEAŞ tiyatrosuna hazırlanıyor
Trabzonspor zorlu Galatasaray derbisine hazırlanıyor! Şenol Güneş’ten özel plan
Halkbank
Terör örgütü PKK/YPG’ye şok! Trump’tan Suriye açıklaması: Biz karışmayacağız
Beşar’ın babası Hafız Esad’ın mezarı yakıldı
Fenerbahçe tribünlerinde Ali Koç istifa sesleri! Aziz Yıldırım’a büyük destek
Beşar Esad’ın uyuşturucu imparatorluğu! Captagon’dan milyarlarca dolar akıyordu: Başında Mahir Esad var
Kanarya evde yok! Fenerbahçe Athletic Bilbao’ya 2-0 yenildi MAÇ SONUCU
İşte oda oda Suriye’nin devrik lideri Esad’ın yaşadığı ev! Lüks mimari, etrafa saçılan fotoğraflar...
Deyrizor’daki Özgürlük Şafağının perde arkası! Ankara PKK-ABD’nin Teröristan vanasını kesti... IKBY’den Semelka hamlesi
Başkan Erdoğan’dan Suriye mesajı: Vicdan kazandı! | CHP’ye Sednaya göndermesi: Yere göğe sığdıramadıkları Baas rejimini görsünler!
SON DAKİKA