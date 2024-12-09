CANLI | Esad rejimi düştü! Sığınmacılara "geri dönün" çağrısı... Suriyeliler Şam'a akın ediyor

Suriye tarihi günlerinden birini yaşıyor.
İdlip, Halep, Hama, Humus, Daraa, Sveyda ve Kuneytire'de tam kontrol sağlayan Esad rejimi karşıtı muhalifler, başkent Şam'ı da ele geçirdi.
Rejimi bağlı birlikler havalimanı ve bakanlıklar olmak üzere stratejik noktaları bırakıp kaçtı.
ESAD RUSYA'DA
Rus haber ajansı TASS, Suriye'de çöken Baas rejiminin devrik lideri Beşşar Esed ve ailesinin Moskova'ya geldiğini ve kendisine sığınma sağlandığını bildirdi.
Şam'da halk, Emevi Meydanı'nda Esad'ın devrilmesine şerefine kutlamalara başladı. Böylelikle 60 yılı aşkın BAAS rejimi, 50 yıldan fazla süren Esad dönemi tarihe karıştı.
ŞAM ÖZGÜR, DİKTATÖR DÜŞTÜ
Suriye'de muhaliflere yakın haber kanalları gelişmeyi "Acil" koduyla duyurdu.
Syrian TV, "DİKTATÖR DÜŞTÜ" manşetine attı. Syrian News Agency ise "Şam özgür... Esad rejimi düştü" başlığını kullandı.
YA BEŞAR MEN DAKKA DUKKA!
Tam da bu noktada Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 12 yıl önce yaptığı tarihi uyarı önem kazandı: Ya Beşar men dakka dukka!
İşte Suriye'den dakika dakika son durum:
Kanada Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Esad rejimini Uluslararası Adalet Divanı'nda hesap vermeye zorlamaya kararlıyız" ifadelerine yer verildi.
Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, 27 Kasım'da başlayan muhalif gruplar ile Esad rejimi arasındaki çatışmalarda 910 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Ölenlerden 138'inin sivil, 380'inin Suriye rejim ordusu askeri veya müttefik savaşçısı, 392'sinin ise muhalif gruplara bağlı askerler olduğu belirtildi. Ayrıca, çatışmalarda yüzlerce kişinin de yaralandığı bildirildi.
Suriyeli devrimciler, Sendaya Cezaevi'nde yeraltı tünellerinin olduğunu tespit etti. Tünellerin ilk katında rejimin esir aldığı 30.000 kişi olduğu belirlendi. Devrimciler gizli tünellerin ilk katındaki esirlere ulaştı.
İlk tünelin ardından cezaevinde ikinci bir tünelin olduğu daha ortaya çıktı. Rejimin zulüm merkezi olan Sendaya Cezaevi'nde muhalifler tünelin ikinci katına uğraşmak için toprağı kazıyor.
ABD Başkanı Joe Biden, "ABD Suriye'deki partnerleriyle çalışmaya devam edecek. Esad hesap vermeli. Ne Rusya, ne İran ne de Hizbullah Suriye'deki rejimi savunabilir" dedi
Biden'ın açıklamalarından satır başları:
"Nihayet Esad rejimi düştü. Bu rejim yüz binlerce masum Suriyeliye zulmetti, işkence etti ve öldürdü.
ABD Esad'ın nerede olduğundan emin değil, Moskova'da olduğu iddiası var.
Bu bir risk ve belirsizlik anı. ABD, Suriye'deki müttefikleriyle birlikte çalışarak riski yönetme fırsatı yakalamalarına yardımcı olacak.
Ne Rusya ne İran ne de Hizbullah Suriye'deki rejimi savunamayacak.
ABD, geçiş döneminde Suriye'nin komşularını destekleyecek. Önümüzdeki günlerde bölge liderleriyle görüşecek ve yetkililerimi göndereceğim. ABD geçişi sağlamak için Suriyeli gruplarla ilişki içinde olacak.
Esad'ın hesap vermesi gerekiyor. Suriye rejiminin düşüşü adaletin tecellisi. Uzun süredir acı çeken Suriye halkı için daha iyi bir gelecek inşa etmek adına tarihi bir fırsat."
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, "14 yıllık vahşi savaş ve diktatör rejimin sona ermesinin ardından Suriye halkı, istikrarlı ve barışçıl bir gelecek inşa etmek için tarihi bir fırsatla karşı karşıya" açıklamasında bulundu.
Guterres, Suriye'de Baas rejiminin devrilmesinin ardından yazılı açıklama yaparak, Suriye'nin geleceğini Suriyelilerin belirlemesi gerektiğini ifade etti.
Ayrıca, BM Suriye Özel Temsilcisi Geir O. Pedersen'in de bu doğrultuda destek sağlamaya devam edeceğini vurguladı.
Beyaz Saray tarafından yapılan açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden'ın, Suriye'deki gelişmeler hakkında ilave bilgi edinmek için ulusal güvenlik ekibiyle bir araya geleceğini bildirdi.
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Sean Savett, X sosyal medya hesabından konuya ilişkin mesaj paylaştı. Görüşmenin bu sabah gerçekleşeceğini aktaran Savett, Biden'ın ulusal güvenlik ekibinden Suriye'deki gelişmelerle ilgili ilave bilgi edineceğini belirtti.
Suriye’nin devrik lideri Beşar Esad'ın kardeşi Mahir Esad'ın başkent Şam’daki konutunun altında tünel ağı bulundu.
Muhalifler, Suriye’nin devrik lideri Beşar Esad'ın kardeşi Mahir Esad'ın başkent Şam’daki konutuna girdi. Mahir Esad'ın konutunun altında tünel ağı bulundu.
Ayrıca konutta Mahir Esad ve eşine ait çok sayıda belge ve eşya ele geçirdi.
Suriyeli muhalif lider Ebu Muhammed el-Cevlani, Esad rejiminin devrilmesinin ardından başkent Şam'a geldi. Şam'a gelmesinin ardından toprağı öpen el-Cevlani, tarihi Emevi Camii'ni ziyaret etti.
İsrail ordusu hiçbir direnişle karşılaşmadan Suriye'deki Hermon Dağı'nı işgal etti ve Hermon Dağı'nı sınır kabul ederek güvenli bölge oluşturacak.
Rus kaynaklarının yaptığı açıklamaya göre, Rusya, Suriye’de bulunan Rus kuvvetlerinin güvenli çıkışı için Türkiye’den destek talebinde bulundu.
Terör örgütü PKK/YPG'ye karşı ayaklanan Rakkalılar, teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın posterlerini parçalamasının ardından PKK/YPG'li teröristler, Rakkalı halka ateş açtı.
Suriye muhalefeti, devrik Beşar Esad'ın kardeşi Mahir Esad'ı tutukladı.
HTŞ lideri Ahmad al-Shara (al-Joulani), Şam'daki Emevi Camii'nde, Esad rejiminin devrilmesini kutluyor.
Suriye'nin Amman Büyükelçiliğinde, Esed rejimine ait bayrak indirilerek Özgür Suriye Ordusu'na ait bayrak göndere çekildi.
61 yıllık Baas rejiminin devrilmesinin ardından, Ürdün'ün başkenti Amman'daki Suriye Büyükelçiliği bahçesinde bulunan bayrak değiştirildi.
Aktivistlerin sosyal medya hesaplarından paylaşılan videolarda, Suriye'nin Amman Büyükelçiliği bahçesindeki Esed rejimine ait bayrağın indirilip yerine Özgür Suriye Ordusu'na ait bayrağın göndere çekildiği görüldü.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Suriye’deki son gelişmelere ilişkin X platformu üzerinden yaptığı paylaşımda, Esad rejiminin çöküşünden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Macron,"Barbar devlet çöktü. Sonunda. Suriye halkına, onların cesaretine, sabırlarına saygımı sunuyorum. Bu belirsizlik anında, onlara barış, özgürlük ve birlik dileklerimi gönderiyorum." şeklinde açıklama yaptı. Ayrıca, Fransa'nın Orta Doğu'nun güvenliğine olan bağlılığını sürdüreceğini vurguladı.
Sputnik'te yer alan habere göre; Şam'da sağlık alanında görevli kaynaklar, Sputnik'e yaptıkları açıklamada, "İlk belirlemelere göre, başkent Şam'da rastgele düzenlenen silahlı saldırılar sonucu aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu ölü ve yaralılar var" dedi.
Kaynaklar, İsrail savaş uçaklarının Şam'daki tüm askeri havaalanlarına, kentin banliyölerine ve güney bölgelerine saldırdığını söyledi.
ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, Suriye'de çöken Baas rejiminin devrik lideri Beşşar Esad'in Rusya'dan destek alamadığı için ülkeden kaçtığı yorumunu yaptı.
"RUSYA ARTIK ONU KORUMUYOR"
Trump, sosyal medya platformu Truth Social'dan rejimin çökmesine ilişkin açıklama yaptı.
"Esad gitti. Ülkesini terk etti. Koruyucusu, (Rusya Devlet Başkanı) Vladimir Putin'in yönettiği Rusya, artık onu korumakla ilgilenmiyordu." ifadelerini kullanan Trump, Rusya'nın, Suriye'ye ilgisini kaybetmesinin nedeninin Ukrayna olduğunu yazdı.
SICAK NOKTALARDA ACİL ATEŞKES ÇAĞRISI
Trump, Rusya ve İran'ın bölgelerindeki sorunlar nedeniyle "zayıflamış" olduğunu savunarak, sıcak noktalarda derhal ateşkes sağlanmasının gerektiğini vurguladı.
ABD'nin 47. Başkanı seçilen Trump, şunları kaydetti:
"Çok fazla hayat gereksiz yere harcanıyor, çok fazla aile yok oluyor ve böyle devam ederse çok daha büyük ve çok daha kötü bir şeye dönüşebilir. Vladimir'i iyi tanırım. Şimdi harekete geçme zamanı. Çin yardım edebilir. Dünya bekliyor."
"ABD HİÇ BULAŞMAMALI"
Donald Trump, grupların Beşşar Esad'i indirmek için büyük bir hamle yapmaya hazırlandığını belirterek, "Rusya, Ukrayna'da çok meşgul ve 600 binden fazla asker kaybettiği için yıllardır korudukları Suriye'deki bu ilerlemeyi durduramıyor." değerlendirmesinde bulundu.
Eski Başkan Barrack Obama'nın zamanında kırmızı çizgileri koruyamadığı için Rusya'nın dahil olduğunu belirten Trump, "Şimdi onlar da (Ruslar) tıpkı Esed'e olacağı gibi dışa itiliyorlar. Bu onlar için kötü bir şey de değil. Rusya için Suriye'nin Obama'nın aptal olduğunu ortaya koymak dışında çok bir faydası zaten yoktu." ifadelerini kullandı.
ABD Başkanı Trump, "Her türlü, Suriye darmadağın ve bizim dostumuz değil. ABD'nin hiç bulaşmaması gerekir. Suriye bizim sorunumuz değil. Akışına bırakın ve dahil olmayın." vurgusunda bulundu.
Görüşmede, Suriye'deki son gelişmeler, ikili ve bölgesel savunma, güvenlik konuları ele alındı.
İsrail merkezli Maariv ise "İsrail tankları, 1974'ten bu yana ilk kez İsrail ile Suriye arasındaki sınır hattını aştı" açıklamasını yaptı.
Celali, "Esad'la en son dün akşam konuştum, nerede olduğunu bilmiyorum" dedi.
Suriye Devrimci ve Muhalif Güçler Ulusal Koalisyonu Başkanı yaptığı açıklamada Suriyelilere çağrıda bulunurken bugünden sonra ülkenin politikalarına dair ipuçları verdi.
İşte o açıklamalar:
Esad, işlediği suçlardan kaçmak için gece yarısı Şam'dan kaçtı ve güvenliği sağlamak için silahlı muhalefet üyeleri görevlendirildi.
Suriye'de silah taşımayan herkes güvendedir ve vatandaşlardan güvenlik sağlanana kadar evlerinde kalmalarını rica ediyorum.
Cumhuriyet Muhafızları ve rejim askerleri mevzilerinden kaçtı, hiçbir Suriyeliye hakaret edilmesini kabul etmeyeceğiz.
Güvenlik Şam'a döndükten sonra çalışanların departmanlarına dönmelerini sabırsızlıkla bekliyoruz.
Mültecilere ve yerinden edilmiş insanlara şunu söylüyorum: Suriye'nin size ihtiyacı var ve yakında geri döneceksiniz ki birlikte kutlayalım.
Halk galip geldi ve zalim mağlup edildi. Güvenlik güçlerinin liderlerinin kaçışını izledik ve devrimci grupların Şam'a girişi sırasında yalnızca birkaç çatışma yaşandı.
Devrimimiz intikamın değil, gururun ve haysiyetin devrimidir. Biz iktidarın düzgün bir şekilde aktarılmasını istiyorduk ama zalim Esad işlediği suçlardan kaçmak için kaçmaya karar verdi.
Bir sonraki aşamaya ilişkin adımlar üzerinde anlaşmaya varmak için komşu ülkeler ve Birleşmiş Milletler ile görüşmeye çalışacağız.
Komşu ülkelerin işlerine karışmayacağız, yeni bir Suriye inşa etmeye ve uluslararası anlaşmalara uymaya çalışacağız.
Suriye'nin birleşik bir devlet olmasını istiyoruz ve Kürt kardeşlerimize her türlü yabancı örgütten ayrılmaları çağrısında bulunuyorum.
Yeni Suriye'de mezhepçiliğe yer yoktur ve kim suç işlerse hukuka göre cezalandırılacaktır.
Rejim karşıtı silahlı grup Heyet Tahrir Şam'ın (HTŞ) lideri Ahmed eş-Şera (Ebu Muhammed el-Culani), sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Şam'da kamu kurumlarına yaklaşılmaması konusunda uyarıda bulunarak, "Bu kurumlar resmen devredilene kadar eski Başbakanın gözetimi altında kalacaktır." dedi.
Şera, "Kamu kurumlarına yaklaşmak kesinlikle yasaktır. Bu kurumlar, resmen devredilene kadar eski Başbakanın gözetimi altında kalacaktır. Havaya ateş açılması da yasaktır." ifadelerini kullandı.
Esed iktidarının Başbakanı Muhammed Gazi el-Celali, sosyal medya hesabından paylaştığı video mesajında, "Suriye'de halkın seçeceği bir hükümetle çalışmaya hazır olduklarını ve her türlü desteği sağlamaya hazır olduklarını" belirtti.
Kamu mallarına zarar verilmemesi çağrısında bulunan Celali, "Kimseye dokunmayacağını söyleyen ve bize elini uzatan muhaliflere elimizi uzatıyoruz." dedi.
Celali, "Suriye tüm Suriyelilerin. Bu ülke normal bir ülke olabilir, bu ülke komşularıyla ve dünyayla iyi ilişkiler kurabilir. Bu tercih, Suriye halkının seçeceği yönetime kalmış. Biz, seçilecek yeni yönetimle işbirliğine hazırız. Onlara her türlü desteği sağlayıp devlet dosyalarını kolayca onlara aktarmaya hazırız." ifadelerini kullandı.
Beyaz Saray, ABD Başkanı Joe Biden ve ekibinin, Suriye'deki gelişmeleri yakından takip ettiğini bildirdi.
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Sean Savett, X sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı.
Biden ve ekibinin, Suriye'deki "olağanüstü" gelişmeleri yakından takip ettiğini kaydeden Savett, ABD Başkanının, bölgesel ortaklarla yakın irtibatının sürdüğünü ifade etti.
Suriye'de rejimin başkent Şam'da kontrolü kaybetmesiyle Beşşar Esed'in nerede olduğu daha da büyük bir soru işaretine dönüşürken, Şam-Lazkiye arasında yapılan bir uçuş sosyal medyada çeşitli iddiaları beraberinde getirdi.
Esed rejimi, başkent Şam'da kontrolü kaybedip rejim karşıtı gruplar kent merkezine girmeye başlarken, Esed'in bir uçakla Şam'dan ayrıldığı yönündeki iddialar gündeme oturdu.
RADARDAN KAYBOLDU
Son olarak, internetteki uçuş takip sitelerinde, Şam'daki havalimanından kalktıktan sonra en son Humus'un batısında görülen ancak sonra izi kaybolan bir uçağın Beşşar Esed'i taşıdığı iddia edildi.
Söz konusu uçağın radardan kaybolmadan önce 1600 fit yüksekliğe kadar alçaldığı ve "olağandışı hareketler" yaptığı iddiaları ortaya atıldı.
Dünyanın her yerindeki yerinden edilmiş insanlara, özgür bir Suriye'nin sizi beklediğini söylüyoruz. Bugün bu karanlık dönemin sona erdiğini ve Suriye için yeni bir dönemin başladığını duyuruyoruz
Suriye'de 53 yıllık Esad rejimi fiilen sona erdi!
Suriyeli muhalifler, Esad rejiminin resmen devrildiğini açıkladı.
Suriyeli muhalifler, Beşar Esad'ın yakalanmasına yardımcı olana 10 milyon dolar ödül verileceğini açıkladı.
Suriyeli muhalifler: Rejim ve güvenlik personeli, Şam Uluslararası Havalimanı'ndan çekildi.
Reuters'a konuşan üst düzey Suriyeli yetkililer: Beşar Esad bilinmeyen bir yere gitmek üzere Şam'dan ayrıldı.