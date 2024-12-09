SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

CANLI | Esad rejimi düştü! Sığınmacılara "geri dönün" çağrısı... Suriyeliler Şam'a akın ediyor

Suriye'de 60 yılı aşkın BAAS rejimi, 50 yıldan fazla süren Esad dönemi tarihe karıştı. Suriye muhalefet lideri Hadi El Bahra, "Esad rejimi yıkıldı" duyurusunu yaptı. Esad'ın kaçtığı, rejime bağlı komutanların da helikopterlerle ülkeyi terk ettiği öğrenildi. Zalim Beşar'ın devrilmesi sonrası Şam'daki camilerden şükür tekbirleri yükseldi. Şam'a doğru yola çıkan Suriyeliler, kent çevresinde yoğun araç trafiğine neden oldu. Takvim.com.tr Suriye'deki son durum dakika dakika aktarıyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :08 Aralık 2024 , 06:26 Güncelleme Tarihi :09 Aralık 2024 , 07:30
CANLI | Esad rejimi düştü! Sığınmacılara geri dönün çağrısı... Suriyeliler Şam’a akın ediyor

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    Suriye tarihi günlerinden birini yaşıyor.

    İdlip, Halep, Hama, Humus, Daraa, Sveyda ve Kuneytire'de tam kontrol sağlayan Esad rejimi karşıtı muhalifler, başkent Şam'ı da ele geçirdi.

    Rejimi bağlı birlikler havalimanı ve bakanlıklar olmak üzere stratejik noktaları bırakıp kaçtı.

    AHaber CANLI YAYIN


    ESAD RUSYA'DA
    Rus haber ajansı TASS, Suriye'de çöken Baas rejiminin devrik lideri Beşşar Esed ve ailesinin Moskova'ya geldiğini ve kendisine sığınma sağlandığını bildirdi.

    Şam'da halk, Emevi Meydanı'nda Esad'ın devrilmesine şerefine kutlamalara başladı. Böylelikle 60 yılı aşkın BAAS rejimi, 50 yıldan fazla süren Esad dönemi tarihe karıştı.


    Syrian TV, ʺDİKTATÖR DÜŞTÜʺ manşetine attı (Takvim.com.tr)Syrian TV, ʺDİKTATÖR DÜŞTÜʺ manşetine attı (Takvim.com.tr)

    ŞAM ÖZGÜR, DİKTATÖR DÜŞTÜ

    Suriye'de muhaliflere yakın haber kanalları gelişmeyi "Acil" koduyla duyurdu.

    Syrian TV, "DİKTATÖR DÜŞTÜ" manşetine attı. Syrian News Agency ise "Şam özgür... Esad rejimi düştü" başlığını kullandı.
    Suriyeliler Şam'a akın etti!




    YA BEŞAR MEN DAKKA DUKKA!

    Tam da bu noktada Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 12 yıl önce yaptığı tarihi uyarı önem kazandı: Ya Beşar men dakka dukka!

    İşte Suriye'den dakika dakika son durum:
    CANLI ANLATIM
    01:32 09 Aralık 2024
    ESAD REJİMİ HESAP VERMELİ

    Kanada Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Esad rejimini Uluslararası Adalet Divanı'nda hesap vermeye zorlamaya kararlıyız" ifadelerine yer verildi. 

    23:26 08 Aralık 2024
    SURİYELİLER EVİNE DÖNÜYOR
    Suriye'de Beşşar Esed rejiminin kontrolü kaybettiği başkent Şam'a doğru yola çıkan Suriyeliler, kent çevresinde yoğun araç trafiğine neden oldu.
    22:51 08 Aralık 2024
    ÇATIŞMALARDA 910 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

    Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, 27 Kasım'da başlayan muhalif gruplar ile Esad rejimi arasındaki çatışmalarda 910 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Ölenlerden 138'inin sivil, 380'inin Suriye rejim ordusu askeri veya müttefik savaşçısı, 392'sinin ise muhalif gruplara bağlı askerler olduğu belirtildi. Ayrıca, çatışmalarda yüzlerce kişinin de yaralandığı bildirildi.

    22:18 08 Aralık 2024
    SENDAYA CEZAEVİ'NDE YERALTI TÜNELLERİ TESPİT EDİLDİ

    Suriyeli devrimciler, Sendaya Cezaevi'nde yeraltı tünellerinin olduğunu tespit etti. Tünellerin ilk katında rejimin esir aldığı 30.000 kişi olduğu belirlendi. Devrimciler gizli tünellerin ilk katındaki esirlere ulaştı. 

    İlk tünelin ardından cezaevinde ikinci bir tünelin olduğu daha ortaya çıktı. Rejimin zulüm merkezi olan Sendaya Cezaevi'nde muhalifler tünelin ikinci katına uğraşmak için toprağı kazıyor.

     

     

    21:50 08 Aralık 2024
    BIDEN: SONUNDA ESAD REJİMİ DÜŞTÜ

    ABD Başkanı Joe Biden, "ABD Suriye'deki partnerleriyle çalışmaya devam edecek. Esad hesap vermeli. Ne Rusya, ne İran ne de Hizbullah Suriye'deki rejimi savunabilir" dedi

    Biden'ın açıklamalarından satır başları: 

    "Nihayet Esad rejimi düştü. Bu rejim yüz binlerce masum Suriyeliye zulmetti, işkence etti ve öldürdü.

    ABD Esad'ın nerede olduğundan emin değil, Moskova'da olduğu iddiası var.

    Bu bir risk ve belirsizlik anı. ABD, Suriye'deki müttefikleriyle birlikte çalışarak riski yönetme fırsatı yakalamalarına yardımcı olacak.

    Ne Rusya ne İran ne de Hizbullah Suriye'deki rejimi savunamayacak. 

    ABD, geçiş döneminde Suriye'nin komşularını destekleyecek. Önümüzdeki günlerde bölge liderleriyle görüşecek ve yetkililerimi göndereceğim. ABD geçişi sağlamak için Suriyeli gruplarla ilişki içinde olacak.

    Esad'ın hesap vermesi gerekiyor. Suriye rejiminin düşüşü adaletin tecellisi. Uzun süredir acı çeken Suriye halkı için daha iyi bir gelecek inşa etmek adına tarihi bir fırsat."

    20:21 08 Aralık 2024
    BM: TARİHİ FIRSAT

    Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, "14 yıllık vahşi savaş ve diktatör rejimin sona ermesinin ardından Suriye halkı, istikrarlı ve barışçıl bir gelecek inşa etmek için tarihi bir fırsatla karşı karşıya" açıklamasında bulundu. 

    Guterres, Suriye'de Baas rejiminin devrilmesinin ardından yazılı açıklama yaparak, Suriye'nin geleceğini Suriyelilerin belirlemesi gerektiğini ifade etti. 

    Ayrıca, BM Suriye Özel Temsilcisi Geir O. Pedersen'in de bu doğrultuda destek sağlamaya devam edeceğini vurguladı.

    20:05 08 Aralık 2024
    BEYAZ SARAY DUYURDU: MASADA SURİYE!

    Beyaz Saray tarafından yapılan açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden'ın, Suriye'deki gelişmeler hakkında ilave bilgi edinmek için ulusal güvenlik ekibiyle bir araya geleceğini bildirdi.

    Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Sean Savett, X sosyal medya hesabından konuya ilişkin mesaj paylaştı. Görüşmenin bu sabah gerçekleşeceğini aktaran Savett, Biden'ın ulusal güvenlik ekibinden Suriye'deki gelişmelerle ilgili ilave bilgi edineceğini belirtti.

    19:39 08 Aralık 2024
    ESAD'IN KARDEŞİNİN KONUTUNUN ALTINDA TÜNEL AĞI BULUNDU

    Suriye’nin devrik lideri Beşar Esad'ın kardeşi Mahir Esad'ın başkent Şam’daki konutunun altında tünel ağı bulundu.

    Muhalifler, Suriye’nin devrik lideri Beşar Esad'ın kardeşi Mahir Esad'ın başkent Şam’daki konutuna girdi. Mahir Esad'ın konutunun altında tünel ağı bulundu.

    Ayrıca konutta Mahir Esad ve eşine ait çok sayıda belge ve eşya ele geçirdi.

     

     

    19:01 08 Aralık 2024
    MUHALİF LİDER ŞAM'DA

    Suriyeli muhalif lider Ebu Muhammed el-Cevlani, Esad rejiminin devrilmesinin ardından başkent Şam'a geldi. Şam'a gelmesinin ardından toprağı öpen el-Cevlani, tarihi Emevi Camii'ni ziyaret etti.

    18:17 08 Aralık 2024
    İSRAİL HERMON DAĞI'NI İŞGAL ETTİ

    İsrail ordusu hiçbir direnişle karşılaşmadan Suriye'deki Hermon Dağı'nı işgal etti ve Hermon Dağı'nı sınır kabul ederek güvenli bölge oluşturacak.

     

    18:07 08 Aralık 2024
    TÜRKİYE'DEN DESTEK TALEBİ

    Rus kaynaklarının yaptığı açıklamaya göre, Rusya, Suriye’de bulunan Rus kuvvetlerinin güvenli çıkışı için Türkiye’den destek talebinde bulundu.

    17:52 08 Aralık 2024
    TERÖRİSTLER ÖCALAN POSTERİNİ YIRTAN SİVİLLERE ATEŞ AÇTI

    Terör örgütü PKK/YPG'ye karşı ayaklanan Rakkalılar, teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın posterlerini parçalamasının ardından PKK/YPG'li teröristler, Rakkalı halka ateş açtı.

     

     

    17:43 08 Aralık 2024
    ESAD'IN KARDEŞİ TUTUKLANDI

    Suriye muhalefeti, devrik Beşar Esad'ın kardeşi Mahir Esad'ı tutukladı.

    17:39 08 Aralık 2024
    HTŞ LİDERİ EMEVİ CAMİİ'NDE REJİMİN DEVRİLMESİNİ KUTLUYOR

    HTŞ lideri Ahmad al-Shara (al-Joulani), Şam'daki Emevi Camii'nde, Esad rejiminin devrilmesini kutluyor.

     

     

    17:22 08 Aralık 2024
    AMMAN BÜYÜKELÇİLİĞİNDE ESED REJİMİNE AİT BAYRAK İNDİRİLDİ

    Suriye'nin Amman Büyükelçiliğinde, Esed rejimine ait bayrak indirilerek Özgür Suriye Ordusu'na ait bayrak göndere çekildi.

    61 yıllık Baas rejiminin devrilmesinin ardından, Ürdün'ün başkenti Amman'daki Suriye Büyükelçiliği bahçesinde bulunan bayrak değiştirildi.

    Aktivistlerin sosyal medya hesaplarından paylaşılan videolarda, Suriye'nin Amman Büyükelçiliği bahçesindeki Esed rejimine ait bayrağın indirilip yerine Özgür Suriye Ordusu'na ait bayrağın göndere çekildiği görüldü.

    16:00 08 Aralık 2024
    MACRON'DAN SURİYE MESAJI: "BARBAR DEVLET ÇÖKTÜ"

    Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Suriye’deki son gelişmelere ilişkin X platformu üzerinden yaptığı paylaşımda, Esad rejiminin çöküşünden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Macron,"Barbar devlet çöktü. Sonunda. Suriye halkına, onların cesaretine, sabırlarına saygımı sunuyorum. Bu belirsizlik anında, onlara barış, özgürlük ve birlik dileklerimi gönderiyorum." şeklinde açıklama yaptı. Ayrıca, Fransa'nın Orta Doğu'nun güvenliğine olan bağlılığını sürdüreceğini vurguladı.

    15:53 08 Aralık 2024
    İSRAİL'DEN ŞAM'A BOMBARDIMAN: ÖLÜ VE YARALILAR VAR
    Terör devleti İsrail, Esad rejiminin düşmesi sonrası Şam'ı vurmaya başladı.  Şam'daki birçok karargah ve askeri merkeze siyonist bombalar yağdı.

    Sputnik'te yer alan habere göre; Şam'da sağlık alanında görevli kaynaklar, Sputnik'e yaptıkları açıklamada, "İlk belirlemelere göre, başkent Şam'da rastgele düzenlenen silahlı saldırılar sonucu aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu ölü ve yaralılar var" dedi.

    Kaynaklar, İsrail savaş uçaklarının Şam'daki tüm askeri havaalanlarına, kentin banliyölerine ve güney bölgelerine saldırdığını söyledi.

     
    15:11 08 Aralık 2024
    8 ARALIK MİLLİ BAYRAM İLAN EDİLDİ
    Esad rejiminin devrilmesi sonrası Suriye'de 8 Aralık "Milli Bayram" ilan edildi.
    14:53 08 Aralık 2024
    ŞAM'DA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI
    Suriyeli devrimciler, Şam'da yerel saatle 16:00'dan sabah 05:00'a kadar uygulanacak bir sokağa çıkma yasağı ilan etti.
    14:12 08 Aralık 2024
    TRUMP: RUSYA'DAN YARDIM ALAMAYINCA KAÇTI

    ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, Suriye'de çöken Baas rejiminin devrik lideri Beşşar Esad'in Rusya'dan destek alamadığı için ülkeden kaçtığı yorumunu yaptı.

    "RUSYA ARTIK ONU KORUMUYOR"

    Trump, sosyal medya platformu Truth Social'dan rejimin çökmesine ilişkin açıklama yaptı.

    "Esad gitti. Ülkesini terk etti. Koruyucusu, (Rusya Devlet Başkanı) Vladimir Putin'in yönettiği Rusya, artık onu korumakla ilgilenmiyordu." ifadelerini kullanan Trump, Rusya'nın, Suriye'ye ilgisini kaybetmesinin nedeninin Ukrayna olduğunu yazdı.

    SICAK NOKTALARDA ACİL ATEŞKES ÇAĞRISI

    Trump, Rusya ve İran'ın bölgelerindeki sorunlar nedeniyle "zayıflamış" olduğunu savunarak, sıcak noktalarda derhal ateşkes sağlanmasının gerektiğini vurguladı.

    ABD'nin 47. Başkanı seçilen Trump, şunları kaydetti:

    "Çok fazla hayat gereksiz yere harcanıyor, çok fazla aile yok oluyor ve böyle devam ederse çok daha büyük ve çok daha kötü bir şeye dönüşebilir. Vladimir'i iyi tanırım. Şimdi harekete geçme zamanı. Çin yardım edebilir. Dünya bekliyor."

    "ABD HİÇ BULAŞMAMALI"

    Donald Trump, grupların Beşşar Esad'i indirmek için büyük bir hamle yapmaya hazırlandığını belirterek, "Rusya, Ukrayna'da çok meşgul ve 600 binden fazla asker kaybettiği için yıllardır korudukları Suriye'deki bu ilerlemeyi durduramıyor." değerlendirmesinde bulundu.

    Eski Başkan Barrack Obama'nın zamanında kırmızı çizgileri koruyamadığı için Rusya'nın dahil olduğunu belirten Trump, "Şimdi onlar da (Ruslar) tıpkı Esed'e olacağı gibi dışa itiliyorlar. Bu onlar için kötü bir şey de değil. Rusya için Suriye'nin Obama'nın aptal olduğunu ortaya koymak dışında çok bir faydası zaten yoktu." ifadelerini kullandı.

    ABD Başkanı Trump, "Her türlü, Suriye darmadağın ve bizim dostumuz değil. ABD'nin hiç bulaşmaması gerekir. Suriye bizim sorunumuz değil. Akışına bırakın ve dahil olmayın." vurgusunda bulundu.

     

    11:32 08 Aralık 2024
    ABD İLE 'SURİYE' ZİRVESİ
    Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, ABD Savunma Bakanı Austin ile telefonda görüştü.

    Görüşmede, Suriye'deki son gelişmeler, ikili ve bölgesel savunma, güvenlik konuları ele alındı.
    10:14 08 Aralık 2024
    İSRAİL ATEŞLE OYNUYOR!
    Esad rejiminin düşmesi sonrası İsrail, Suriye topraklarını hedefine aldı. Soykırım ordusu, Suriye sınırında Golan Tepeleri çevresine ek kuvvet konuşlandırdıklarını duyurdu.

    İsrail merkezli Maariv ise "İsrail tankları, 1974'ten bu yana ilk kez İsrail ile Suriye arasındaki sınır hattını aştı" açıklamasını yaptı.
    10:10 08 Aralık 2024
    CELALİ YETKİLERİNİ MUHALİFLERE BIRAKTI! ESAD NEREDE?
    BAAS rejiminin başbakanı Muhammed Gazi Celali Şam'daki evinden ayrılıp bir otele gitti. Celali tüm yetkilerini askeri operasyon idaresine teslim etti.

    Celali, "Esad'la en son dün akşam konuştum, nerede olduğunu bilmiyorum" dedi.
    09:21 08 Aralık 2024
    "KÜRTLER HER TÜRLÜ YABANCI ÖRGÜTTEN AYRILSIN"

    Suriye Devrimci ve Muhalif Güçler Ulusal Koalisyonu Başkanı yaptığı açıklamada Suriyelilere çağrıda bulunurken bugünden sonra ülkenin politikalarına dair ipuçları verdi.

    İşte o açıklamalar:

    Esad, işlediği suçlardan kaçmak için gece yarısı Şam'dan kaçtı ve güvenliği sağlamak için silahlı muhalefet üyeleri görevlendirildi.

    Suriye'de silah taşımayan herkes güvendedir ve vatandaşlardan güvenlik sağlanana kadar evlerinde kalmalarını rica ediyorum.

    Cumhuriyet Muhafızları ve rejim askerleri mevzilerinden kaçtı, hiçbir Suriyeliye hakaret edilmesini kabul etmeyeceğiz.

    Güvenlik Şam'a döndükten sonra çalışanların departmanlarına dönmelerini sabırsızlıkla bekliyoruz.

    Mültecilere ve yerinden edilmiş insanlara şunu söylüyorum: Suriye'nin size ihtiyacı var ve yakında geri döneceksiniz ki birlikte kutlayalım.

    Halk galip geldi ve zalim mağlup edildi. Güvenlik güçlerinin liderlerinin kaçışını izledik ve devrimci grupların Şam'a girişi sırasında yalnızca birkaç çatışma yaşandı.

    Devrimimiz intikamın değil, gururun ve haysiyetin devrimidir. Biz iktidarın düzgün bir şekilde aktarılmasını istiyorduk ama zalim Esad işlediği suçlardan kaçmak için kaçmaya karar verdi.

    Bir sonraki aşamaya ilişkin adımlar üzerinde anlaşmaya varmak için komşu ülkeler ve Birleşmiş Milletler ile görüşmeye çalışacağız.

    Komşu ülkelerin işlerine karışmayacağız, yeni bir Suriye inşa etmeye ve uluslararası anlaşmalara uymaya çalışacağız.

    Suriye'nin birleşik bir devlet olmasını istiyoruz ve Kürt kardeşlerimize her türlü yabancı örgütten ayrılmaları çağrısında bulunuyorum.

    Yeni Suriye'de mezhepçiliğe yer yoktur ve kim suç işlerse hukuka göre cezalandırılacaktır.

    08:53 08 Aralık 2024
    "ŞAM'I ÖZGÜRLEŞTİRDİK"
    Muhalifler Şam'da bulunan devlet televizyonunu ele geçirdi: "Şam'ı özgürleştirdik"
    08:34 08 Aralık 2024
    DEVİR TESLİME KADAR BAŞBAKAN GÖZETİMİNDE

    Rejim karşıtı silahlı grup Heyet Tahrir Şam'ın (HTŞ) lideri Ahmed eş-Şera (Ebu Muhammed el-Culani), sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Şam'da kamu kurumlarına yaklaşılmaması konusunda uyarıda bulunarak, "Bu kurumlar resmen devredilene kadar eski Başbakanın gözetimi altında kalacaktır." dedi.

    Şera, "Kamu kurumlarına yaklaşmak kesinlikle yasaktır. Bu kurumlar, resmen devredilene kadar eski Başbakanın gözetimi altında kalacaktır. Havaya ateş açılması da yasaktır." ifadelerini kullandı.

    08:32 08 Aralık 2024
    ÇÖKEN REJİMİN BAŞBAKANI NE DEDİ?

    Esed iktidarının Başbakanı Muhammed Gazi el-Celali, sosyal medya hesabından paylaştığı video mesajında, "Suriye'de halkın seçeceği bir hükümetle çalışmaya hazır olduklarını ve her türlü desteği sağlamaya hazır olduklarını" belirtti.

    Kamu mallarına zarar verilmemesi çağrısında bulunan Celali, "Kimseye dokunmayacağını söyleyen ve bize elini uzatan muhaliflere elimizi uzatıyoruz." dedi.

    Celali, "Suriye tüm Suriyelilerin. Bu ülke normal bir ülke olabilir, bu ülke komşularıyla ve dünyayla iyi ilişkiler kurabilir. Bu tercih, Suriye halkının seçeceği yönetime kalmış. Biz, seçilecek yeni yönetimle işbirliğine hazırız. Onlara her türlü desteği sağlayıp devlet dosyalarını kolayca onlara aktarmaya hazırız." ifadelerini kullandı.

    07:26 08 Aralık 2024
    BEYAZ SARAY'DAN AÇIKLAMA

    Beyaz Saray, ABD Başkanı Joe Biden ve ekibinin, Suriye'deki gelişmeleri yakından takip ettiğini bildirdi.

    Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Sean Savett, X sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı.

    Biden ve ekibinin, Suriye'deki "olağanüstü" gelişmeleri yakından takip ettiğini kaydeden Savett, ABD Başkanının, bölgesel ortaklarla yakın irtibatının sürdüğünü ifade etti.

    07:24 08 Aralık 2024
    REJİMLE BİRLİKTE BEŞAR'IN UÇAĞI DA MI DÜŞTÜ?

    Suriye'de rejimin başkent Şam'da kontrolü kaybetmesiyle Beşşar Esed'in nerede olduğu daha da büyük bir soru işaretine dönüşürken, Şam-Lazkiye arasında yapılan bir uçuş sosyal medyada çeşitli iddiaları beraberinde getirdi.

    Esed rejimi, başkent Şam'da kontrolü kaybedip rejim karşıtı gruplar kent merkezine girmeye başlarken, Esed'in bir uçakla Şam'dan ayrıldığı yönündeki iddialar gündeme oturdu.

    RADARDAN KAYBOLDU
    Son olarak, internetteki uçuş takip sitelerinde, Şam'daki havalimanından kalktıktan sonra en son Humus'un batısında görülen ancak sonra izi kaybolan bir uçağın Beşşar Esed'i taşıdığı iddia edildi.

    Söz konusu uçağın radardan kaybolmadan önce 1600 fit yüksekliğe kadar alçaldığı ve "olağandışı hareketler" yaptığı iddiaları ortaya atıldı.

    06:46 08 Aralık 2024
    SIĞINMACILARA "GERİ DÖNÜN" ÇAĞRISI: "ÖZGÜR BİR SURİYE SİZİ BEKLİYOR"
    Esad rejimini deviren muhalif hareket, Suriyeli sığınmacılara "ülkenize geri dönün" çağrısında bulundu:

    Dünyanın her yerindeki yerinden edilmiş insanlara, özgür bir Suriye'nin sizi beklediğini söylüyoruz. Bugün bu karanlık dönemin sona erdiğini ve Suriye için yeni bir dönemin başladığını duyuruyoruz
    06:26 08 Aralık 2024
    SURİYE ORDUSU: REJİM ÇÖKTÜ
    Suriye ordusu komutanlığı, subaylara rejimin çöktüğünü bildirdi.
    06:25 08 Aralık 2024
    ESAD REJİMİ FİİLEN SONA ERDİ!

    Suriye'de 53 yıllık Esad rejimi fiilen sona erdi!

    Suriyeli muhalifler, Esad rejiminin resmen devrildiğini açıkladı.

    06:23 08 Aralık 2024
    EMEVİ MEYDANI'NDAN KUTLAMALAR! ESAD'IN BAŞINA ÖDÜL KONDU
    Esad rejimine bağlı birliklerin çekildiği başkent Şam'da halk, Emevi Meydanı'nda kutlamalara başladı. 
     

     

     



    Suriyeli muhalifler, Beşar Esad'ın yakalanmasına yardımcı olana 10 milyon dolar ödül verileceğini açıkladı.
    06:09 08 Aralık 2024
    DEVLET TELEVİZYONU ELE GEÇİRİLDİ
    Suriyeli muhaliflerin başkent Şam'daki radyo ve televizyon binasındaki görüntüleri.
    05:52 08 Aralık 2024
    ESAD'IN UÇAĞI NEREDE?
    Beşar Esad'ı taşıyan uçağın radardan kaybolduğu iddia edildi.
    05:41 08 Aralık 2024
    ŞAM'DA ŞÜKÜR TEKBİRLERİ
    Suriyeli muhaliflerin kontrolü ele geçirdiği başkent Şam'da camiilerden tekbir sesleri duyuluyor.
    05:25 08 Aralık 2024
    ŞAM HAVALİMANI DÜŞTÜ

    Suriyeli muhalifler: Rejim ve güvenlik personeli, Şam Uluslararası Havalimanı'ndan çekildi.

    05:20 08 Aralık 2024
    ESAD ŞAM'DAN AYRILDI

    Reuters'a konuşan üst düzey Suriyeli yetkililer: Beşar Esad bilinmeyen bir yere gitmek üzere Şam'dan ayrıldı.

    04:19 08 Aralık 2024
    REJİM BİRLİKLERİ KAÇTI
    Esad rejimine bağlı birlikler, başkent Şam'daki İçişleri Bakanlığı binasını terk etti.
    SON DAKİKA