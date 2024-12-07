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Falyalı’nın iki ayağı! Halil Falyalı suç örgütü soruşturması tamamlandı

Halil Falyalı suç örgütüne yönelik Falyalı'nın eşinin de aralarında olduğu 250 kişi hakkında iddianame hazırlandı. Falyalı suç örgütünün iki aşamadan oluştuğu anlaşıldı. İlk olarak suç gelirlerinin Türkiye’ye getirildiği, ikincide ise gelirlerin şirketler aracılığıyla aklandığı ortaya çıktı.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :07 Aralık 2024
Falyalı’nın iki ayağı! Halil Falyalı suç örgütü soruşturması tamamlandı

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Halil Falyalı suç örgütüne yönelik Falyalı'nın eşinin de aralarında olduğu 250 kişi hakkında iddianame hazırlandı. İddianamede örgütün amacının iki aşamadan oluştuğu ortaya çıktı. Yasa dışı bahisten elde edilen paraların, internet tabanlı programlar ile finans sektörünün dijitalleşmesi sonucunda örgüt yöneticileri ile üyeleri tarafından Türkiye'ye kolaylıkla getirildiği anlaşıldı. Türkiye'de kurulan şirketler aracılığıyla suç gelirlerinin başka hesaplara gönderilerek bankacılık faaliyetleriyle veya kripto varlık transfer işlemleriyle yurt dışına çıkarılarak aklandığı ortaya çıktı. Kripto varlık hizmet sağlayıcı şirketlere sık sık yatırılan paraların kripto varlığa dönüştürüldüğü ve toplam tutarın 2 milyar 583 milyon 66 bin 8 lira olduğu anlaşıldı. Halil Falyalı'ya ait kripto varlık cüzdanında 2 bin 979 adet Bitcoin (BTC) ve 194 milyon 250 bin 970 USDT bulunduğu, bu 2 varlığın 2021'de toplam değerinin 334 milyon 263 bin 970 dolar olduğu hatırlatıldı. (Dilhan DUMANOĞLU)

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