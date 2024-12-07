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CANLI | Beşar Esad rejimi düştü! Suriye halkı katil oğlu katile tekmeyi BAAS'tı | Şam'da şükür tekbirleri

Suriye'de 60 yılı aşkın BAAS rejimi, 50 yıldan fazla süren Esad dönemi tarihe karıştı. Suriye muhalefet lideri Hadi El Bahra, "Esad rejimi yıkıldı" duyurusunu yaptı. Esad'ın kaçtığı, rejime bağlı komutanların da helikopterlerle ülkeyi terk ettiği öğrenildi. Zalim Beşar'ın devrilmesi sonrası Şam'daki camilerden şükür tekbirleri yükseldi. Takvim.com.tr Suriye'deki son durum dakika dakika aktarıyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :08 Aralık 2024 , 06:26 Güncelleme Tarihi :08 Aralık 2024 , 06:30
CANLI | Beşar Esad rejimi düştü! Suriye halkı katil oğlu katile tekmeyi BAAS’tı | Şam’da şükür tekbirleri

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı
    Suriye tarihi günlerinden birini yaşıyor.

    İdlip, Halep, Hama, Humus, Daraa, Sveyda ve Kuneytire'de tam kontrol sağlayan Esad rejimi karşıtı muhalifler, başkent Şam'ı da ele geçirdi.

    Rejimi bağlı birlikler havalimanı ve bakanlıklar olmak üzere stratejik noktaları bırakıp kaçtı. Beşar Esad'ın da bilinmeyen bir noktaya hareket ettiği bildirildi.

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    Şam'da halk, Emevi Meydanı'nda Esad'ın devrilmesine şerefine kutlamalara başladı. Böylelikle 60 yılı aşkın BAAS rejimi, 50 yıldan fazla süren Esad dönemi tarihe karıştı.

    Syrian TV, ʺDİKTATÖR DÜŞTÜʺ manşetine attı (Takvim.com.tr)Syrian TV, ʺDİKTATÖR DÜŞTÜʺ manşetine attı (Takvim.com.tr)

    ŞAM ÖZGÜR, DİKTATÖR DÜŞTÜ

    Suriye'de muhaliflere yakın haber kanalları gelişmeyi "Acil" koduyla duyurdu.

    Syrian TV, "DİKTATÖR DÜŞTÜ" manşetine attı. Syrian News Agency ise "Şam özgür... Esad rejimi düştü" başlığını kullandı.


    YA BEŞAR MEN DAKKA DUKKA!

    Tam da bu noktada Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 12 yıl önce yaptığı tarihi uyarı önem kazandı: Ya Beşar men dakka dukka!

    İşte Suriye'den dakika dakika son durum:
    CANLI ANLATIM
    06:26 08 Aralık 2024
    SURİYE ORDUSU: REJİM ÇÖKTÜ
    Suriye ordusu komutanlığı, subaylara rejimin çöktüğünü bildirdi.
    06:25 08 Aralık 2024
    ESAD REJİMİ FİİLEN SONA ERDİ!

    Suriye'de 53 yıllık Esad rejimi fiilen sona erdi!

    Suriyeli muhalifler, Esad rejiminin resmen devrildiğini açıkladı.

    06:23 08 Aralık 2024
    EMEVİ MEYDANI'NDAN KUTLAMALAR! ESAD'IN BAŞINA ÖDÜL KONDU
    Esad rejimine bağlı birliklerin çekildiği başkent Şam'da halk, Emevi Meydanı'nda kutlamalara başladı. Suriyeli muhalifler, Beşar Esad'ın yakalanmasına yardımcı olana 10 milyon dolar ödül verileceğini açıkladı.
    06:09 08 Aralık 2024
    DEVLET TELEVİZYONU ELE GEÇİRİLDİ
    Suriyeli muhaliflerin başkent Şam'daki radyo ve televizyon binasındaki görüntüleri.
    05:52 08 Aralık 2024
    ESAD'IN UÇAĞI NEREDE?
    Beşar Esad'ı taşıyan uçağın radardan kaybolduğu iddia edildi.
    05:41 08 Aralık 2024
    ŞAM'DA ŞÜKÜR TEKBİRLERİ
    Suriyeli muhaliflerin kontrolü ele geçirdiği başkent Şam'da camiilerden tekbir sesleri duyuluyor.
    05:25 08 Aralık 2024
    ŞAM HAVALİMANI DÜŞTÜ

    Suriyeli muhalifler: Rejim ve güvenlik personeli, Şam Uluslararası Havalimanı'ndan çekildi.

    05:20 08 Aralık 2024
    ESAD ŞAM'DAN AYRILDI

    Reuters'a konuşan üst düzey Suriyeli yetkililer: Beşar Esad bilinmeyen bir yere gitmek üzere Şam'dan ayrıldı.

    04:19 08 Aralık 2024
    REJİM BİRLİKLERİ KAÇTI
    Esad rejimine bağlı birlikler, başkent Şam'daki İçişleri Bakanlığı binasını terk etti.


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