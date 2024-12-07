CANLI | Beşar Esad rejimi düştü! Suriye halkı katil oğlu katile tekmeyi BAAS’tı | Şam’da şükür tekbirleri

Suriye tarihi günlerinden birini yaşıyor.İdlip, Halep, Hama, Humus, Daraa, Sveyda ve Kuneytire'de tam kontrol sağlayan Esad rejimi karşıtı muhalifler, başkent Şam'ı da ele geçirdi.Rejimi bağlı birlikler havalimanı ve bakanlıklar olmak üzere stratejik noktaları bırakıp kaçtı. Beşar Esad'ın da bilinmeyen bir noktaya hareket ettiği bildirildi.

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Syrian TV, ʺDİKTATÖR DÜŞTÜʺ manşetine attı (Takvim.com.tr)

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Şam'da halk, Emevi Meydanı'nda Esad'ın devrilmesine şerefine kutlamalara başladı. Böylelikle 60 yılı aşkın BAAS rejimi, 50 yıldan fazla süren Esad dönemi tarihe karıştı.Suriye'de muhaliflere yakın haber kanalları gelişmeyi "Acil" koduyla duyurdu.Syrian TV, "DİKTATÖR DÜŞTÜ" manşetine attı. Syrian News Agency ise "Şam özgür... Esad rejimi düştü" başlığını kullandı.Tam da bu noktada Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 12 yıl önce yaptığı tarihi uyarı önem kazandı: Ya Beşar men dakka dukka!İşte Suriye'den dakika dakika son durum: