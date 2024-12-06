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Meta cezayı ödedi yola geldi! Instagram ve Threads verileri birleştirilmeyecek

Rekabet Kurulu, Meta Platforms, Inc. (Meta) hakkında yürütülen soruşturmanın alınan taahhüt üzerine sonlandırılmasına karar verdi. Buna göre, kullanıcılar hesaplarını birleştirmeyi tercih etmedikçe Threads üzerinden elde edilen veriler Instagram ile birleştirilmeyecek. Kurum, daha önce Threads isimli uygulamayı, Instagram uygulamasıyla bağlayarak verileri birleştiren Meta'ya bu uygulamadan vazgeçmesi için uyarıda bulunmuş ve 335 milyon TL idari para cezası kesmişti.

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Giriş Tarihi :06 Aralık 2024 , 12:02 Güncelleme Tarihi :06 Aralık 2024 , 12:02
Meta cezayı ödedi yola geldi! Instagram ve Threads verileri birleştirilmeyecek

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Rekabet Kurulu, Meta Platforms, Inc. (Meta) hakkında yürütülen soruşturmanın alınan taahhüt üzerine sonlandırılmasına karar verdi.

Rekabet Kurumu (AA)Rekabet Kurumu (AA)

META REKABETİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN'U İHLAL ETTİ

Rekabet Kurumundan yapılan açıklamada, Kurulun, Meta'nın kullanıma sunduğu Threads'ı, Instagram uygulamasına bağlamak ve iki uygulama arasında bazı verileri birleştirmek suretiyle Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal ettiği iddiasıyla soruşturma açtığı anımsatıldı.

Meta (AA)Meta (AA)

Şirketin veri birleştirme politikaları incelendiğinde, hem Instagram'dan toplanan verilerin Threads hesaplarına aktarılabileceği hem de Threads üzerinden toplanan verilerin diğer Meta ürünlerini sağlamak, kişiselleştirmek ve iyileştirmek, şirket ürünlerinin performansının ölçümü ve analiziyle başka kurumsal hizmetleri sunmak için kullanılabileceğinin anlaşıldığı belirtilen açıklamada, 20 Ekim 2022 tarihli Kurul kararında öngörülen yükümlülüklere rağmen Meta'nın, Instagram ve Threads uygulamalarından elde ettiği kullanıcı verilerini birleştirmeye devam etme davranışının, Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un ihlal edildiğini gösteren ciddi bir bulgu niteliğinde olduğunun değerlendirildiği bildirildi.

Meta (AA)Meta (AA)

Söz konusu değerlendirmeye istinaden Meta tarafından Threads aracılığıyla elde edilen verilerin Instagram'dan elde edilen verilerle birleştirilmesinin engellenmesi yönünde geçici tedbir kararı alındığı bilgisine yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İlerleyen süreçte Meta tarafından geçici tedbir kararına yönelik olarak çözüm önerileri Kuruma sunulmuştur. Ancak Meta tarafından sunulan söz konusu çözüm önerileri, oluşan rekabet karşıtı endişeleri gidermekte yetersiz kalmış ve Kurul tarafından kabul edilmemiştir. Ayrıca geçici tedbir kararı uyarınca getirilen yükümlülüklere uymaması nedeniyle Meta'ya 335 milyon lira idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. Meta ise ortaya çıkan endişeleri gidermek adına Kuruma yeni bir çözüm önerisi sunmak yerine Threads uygulaması üzerinden 29 Nisan 2024 tarihi itibarıyla Threads'in Türkiye'deki faaliyetlerinin askıya alınacağını kullanıcılarına açıklamıştır. Bununla birlikte soruşturmaya yönelik olarak başlatılan taahhüt süreci devam etmiş ve Meta tarafından soruşturmaya konu bağlama ile veri birleştirme davranışlarına ilişkin endişeleri bertaraf etmek amacıyla 30 Ekim 2024 tarihinde Kuruma bir taahhüt metni sunulmuştur."

Threads uygulaması (AA)Threads uygulaması (AA)

VERİLER BİRLEŞTİRİLEMEYECEK

Anılan taahhüt metninde Threads uygulamasının Türkiye'de yeniden kullanıma sunulacağı tarihten itibaren hem mevcut durumda hesabı askıya alınmış olan kullanıcıların hem de yeni kullanıcıların, Threads'i Instagram hesabı gerekmeksizin sadece Threads profili açarak da kullanabilecekleri ve bu kullanıcılar hesaplarını birleştirmeyi tercih etmedikçe Threads üzerinden elde edilen verilerinin Instagram ile birleştirilmeyeceğinin ifade edildiği aktarılan açıklamada, şöyle devam edildi:

"23 Kasım 2024 tarihli Kurul toplantısında; Meta tarafından sunulan taahhütlerin, dosya kapsamında tespit edilen ve Meta'nın davranışlarından kaynaklanan rekabet sorunlarını giderebilecek nitelikte, kısa sürede yerine getirilebilir ve etkili şekilde uygulanabilir olması nedeniyle kabul edilmesine ve taahhütlerin Meta bakımından bağlayıcı hale getirilerek yürütülmekte olan soruşturmanın sonlandırılmasına 24-45/1053-450 sayı ile karar verilmiştir."

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