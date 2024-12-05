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Polisiye olay! Memur Selin ABD'li iş adamını 20 milyon dolandırdı

Ankara Adliyesi’nde savcı koruması olarak görev yapmış olan polis memuru Selin M., üst düzey bağlantıları olduğunu iddia ederek ABD'li iş adamı Alper Ferudun’dan 20 milyon TL sızdırdığı gerekçesiyle tutuklanan Selin M’nin ifadesi pes dedirtti.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :05 Aralık 2024
Polisiye olay! Memur Selin ABD’li iş adamını 20 milyon dolandırdı

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Ankara Adliyesi'nde bir dönem savcı koruması olarak görev yapan polis memuru Selin M., iddiaya göre ABD'de yaşayan Türk işadamı Alper Ferudun'u gözüne kestirdi. Kendisinin Cumhurbaşkanı danışmanı olduğunu söyledi. İstanbul'da karıştığı ölümlü kazayla ilgili dosyasını kapattıracağını vaad ederek masraflar ve avukatlar için para istedi. Toplam 20 milyon lira çekti. Ancak hiçbir işlem gerçekleşmeyince işadamı savcılığa dilekçe verdi. Hapse atılan polis memuru, "Duygusal ilişkimiz vardı. Paralar hediye için" dedi.

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