Başkan Erdoğan imzaladı! Atama kararları Resmi Gazete’de: Selami Yıldız İstanbul Emniyet Müdürü oldu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan atama kararları Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.
Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)
SELAMİ YILDIZ İSTANBUL EMNİYET MÜDÜRÜ OLDU
Buna göre yaş haddinden dün emekliye ayrılan Zafer Aktaş'ın yerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Selami Yıldız atandı.
Selami Yıldız İstanbul Emniyet Müdürü oldu (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)
SELAMİ YILDIZ KİMDİR?
Selami Yıldız, 1968 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Yıldız, 1986 yılında Ankara Polis Koleji'nden, 1990 yılında da Polis Akademisi'nden mezun oldu. 1998 ile 2000 tarihleri arasında Portekiz Büyükelçiliği'nde Güvenlik Ataşesi olarak görev aldı. 2014 yılında 1. Sınıf Emniyet Müdürlüğüne terfi etti. Yıldız, 2017 tarihinde Adana İl Emniyet Müdürlüğü görevine, 2023'te ise Emniyet Genel Müdür Yardımcısı görevine atandı.
Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)
ADIYAMAN İL EMNİYET MÜDÜRÜ ALPER UZMAN OLDU
Kararname ile Adıyaman İl Emniyet Müdürü Ali Haluk Karakuş görevinden alındı. Bu suretle boşalan Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü'ne ise Alper Uzman getirildi.
Adıyaman İl Emniyet Müdürü Alper Uzman oldu (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)
ALPER UZMAN KİMDİR?
Neredeyse 7 yıl boyunca Bilecik Asayiş Şube Müdürlüğü'nde görev alan Alper Uzman, Bursa Emniyet Müdürlüğü ve polis başmüfettişi görevlerinde yer aldı. Alper Uzman, yaptığı süre boyunca gerçekleştirdiği başarılı operasyonlar ve toplum içerisindeki saygın duruşuyla herkes tarafından sevilen bir isim olarak biliniyor.
2014 yılında Bilecik'te yapılan en büyük operasyonların başında bizzat bulunan Uzman, vekaleten baktığı Kaçakçılık Şube Müdürlüğü sırasında 37,5 kilo eroin operasyonu ile adından söz ettirmişti.