Başkan Erdoğan imzaladı! Atama kararları Resmi Gazete’de: Selami Yıldız İstanbul Emniyet Müdürü oldu

SELAMİ YILDIZ İSTANBUL EMNİYET MÜDÜRÜ OLDU Buna göre yaş haddinden dün emekliye ayrılan Zafer Aktaş'ın yerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Selami Yıldız atandı.

Selami Yıldız İstanbul Emniyet Müdürü oldu (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)

SELAMİ YILDIZ KİMDİR?

Selami Yıldız, 1968 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Yıldız, 1986 yılında Ankara Polis Koleji'nden, 1990 yılında da Polis Akademisi'nden mezun oldu. 1998 ile 2000 tarihleri arasında Portekiz Büyükelçiliği'nde Güvenlik Ataşesi olarak görev aldı. 2014 yılında 1. Sınıf Emniyet Müdürlüğüne terfi etti. Yıldız, 2017 tarihinde Adana İl Emniyet Müdürlüğü görevine, 2023'te ise Emniyet Genel Müdür Yardımcısı görevine atandı.

Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)

ADIYAMAN İL EMNİYET MÜDÜRÜ ALPER UZMAN OLDU

Kararname ile Adıyaman İl Emniyet Müdürü Ali Haluk Karakuş görevinden alındı. Bu suretle boşalan Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü'ne ise Alper Uzman getirildi.