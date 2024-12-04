Kucak dolusu sevgi! Hayatını felçli eşine adadı: "Birbirimizi çok seviyoruz"

Düzce'de yaşayan Cengiz Akdemir, 29 yıl önce iş kazasında elektrik direğinden düşerek belini kırdı. Evliliğinin 4'üncü ayında felç kalarak hem fiziksel hem de psikolojik zorluklarla mücadele eden Akdemir'in (53) en büyük destekçisi ise eşi Melahat Akdemir (50) oldu. Melahat Akdemir, her gün eşini kucağında taşıyarak tüm ihtiyaçlarını karşılıyor. Engelli aracıyla dışarı çıkarttığı eşine adeta bir bebek gibi bakan Melahat Akdemir, fedakarlığıyla çevresinden büyük takdir topluyor. Eşine olan sevgisini dile getiren Melahat Akdemir, "Evlenmeden önce 9 yıl sevgili günlerimiz oldu. Sonrasında kaçtım ve evlendik. Evlilikte 29 yılımız oldu. Mutluyuz ve huzurluyuz. Allah herkese böyle evlilik nasip etsin. Birbirimizi çok seviyoruz" dedi. Evliliklerinde 29 yılı geride bıraktıklarını söyleyen Akdemir ise "Evliliğimizin 4'üncü ayında iş kazası geçirdim. Direkten düştüm ve belim kırıldı. Belden aşağım felçli. O günden bu güne eşim ile birlikteyiz. Ben ona 'eş' değil de 'melek' diyorum. Allah'ım bana bir melek verdi. Onunla birlikte yaşayıp gidiyoruz. Evlilikte 30 yılımız oldu. Nice onlu yıllara diyorum" diye konuştu.

"DÜŞÜNMEDEN EVLENMEYİN"

Akdemir, uzun evliliklerinin sırrını da paylaşarak, "Gençlere tavsiyem düşünmeden evlenmesinler. Bir aşk hissediyorlar ve o anda karar verip, 'hadi evlenelim' diyorlar ama her şeyi iyice değerlendirmeleri lazım. Evlendikten sonra da sabırlı olmak şart. Birisi kızdığı zaman diğeri susacak, görmeyecek" dedi.