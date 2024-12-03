Suriyeli muhaliflerin lideri Hadi el-Bahra Özgürlük Şafağı Operasyonu’nun hedefini açıkladı! Türkiye ve Başkan Erdoğan’a teşekkür

İran rejime olan desteğini açıkladı. Onlar zaten Suriye'de birçok savaş suçunu ve insanlık suçunu işledi. Suriyeli insanlar İran'ın bu yaptıkları asla unutmayacak. Biz İran halkı ile kardeş olmak istiyoruz kimse ile düşman olmak istemiyoruz. Eğer insanlarımıza saldırırlarsa biz de onlara saldıracağız.

Askeri operasyonlarda insani, politik şekilde ilerleyeceğiz. Eğer politik süreç ileriye giderse başka bir askeri operasyon yapmamıza gerek kalmaz. Şu anda bizim yolumuz kapalı. İran'da bunu yapıyor ve rejim şiddetli aldırıyor. Siyasi olarak bizden kaçtıkları için bizim yapabileceğimiz bir şey kalmıyor. Eğer Şam'da bütün alanı özgürleştirmek gerekiyorsa biz bunu yaparız ve operasyonlara devam ederiz. Buradan geri dönüş yok bize başka seçenek bırakmadılar.

Suriye Milli Ordusu (SMO), terör örgütü PKK/YPG'nin Tel Rıfat-Münbiç terör koridoruna engel olmak için başlattığı Özgürlük Şafağı Operasyonu'nda Tel Rıfat ilçesindeki ilerleyişine devam ediyor. (AA)

PKK BÖLGEDEN ÇIKARILIYOR

Biz Suriyeli insanlarız. Biz hedefi aynı olan insanlar olarak bir araya geldik. PKK rejim ile beraber hareket ediyor. Rejim ve YPG havaalanı ve başka yerlerde konuşlanma gösteriyor. Buralardan temizleniyorlar. Biz Suriyeliler arasında bir savaş çıkarmak derdinde değiliz. Biz muhalifler olarak ele geçirdiğimiz yerlerde insanlara güvende olduklarının mesajı verdik. Terör temizleniyor. PKK'nın bölgeden çıkmasını istiyoruz. Onlar devrimin bir parçası değiller. Askeri operasyonlar sağlam bir şekilde ilerlemeye devam ediyor.

Bizim amacımız alanı güvenli ve stabil hale getirmek Kamu hizmetlerini de sağlayıp daha iyi hale getirmek istiyoruz. İnsanların Şam'ın kölesi olmaması sağlamak için mücadele veriyoruz. Hama'ya yönelik operasyonlar sürüyor. Bölgede askeri güçlendirmelerle devam ediyoruz. Hama'da büyük ilerlemeler kaydediyoruz.

ESAD TEKLİFİ REDDETTİ

Esad'ın geçtiğimiz günlerde askeri liderle bir toplantısı oldu ve bize yönelik olarak 'terörist' ifadesini kullandı. Esad burada İdlib ve Halep için burada bulunan insanlar için Suriye'nin yarıdan fazlasına terörist dedi. Herkesin yok edileceğini söylüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye'de daha barışçıl ve demokratik süreç için Esad'a teklifte bulundu ve defalarca bunu söyledi. Esad yapılan tüm teklifleri reddetti ve bunları asla kabul etmiyor. Bir ülkenin başkanı olduğunu söylüyor ancak kendi insanlarını ve vatandaşlarını düşünmüyor. Onun tek umurunda olan başta olmak ve güçlü kalmak. Türkiye elinden gelen her şeyi yaptı kaç defa çözüm için uğraştı. Politik süreci de ilerletmeye çalıştı ancak rejim politik ve barışçıl çözümü kabul etmiyor.