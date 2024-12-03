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Suriyeli muhaliflerin lideri Hadi el-Bahra Özgürlük Şafağı Operasyonu'nun hedefini açıkladı! Türkiye ve Başkan Erdoğan'a teşekkür

Suriye'deki muhaliflerin lideri Hadi el Bahra A Haber canlı yayınında Özgürlük Şafağı Operasyonu’na ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. 3 ana hedeflerinin olduğunu ifade eden El Bahra, "Bizim hedefimiz çoktan açıklandı. Güvenli bir alan ve yeni anayasa istiyoruz." dedi. Esad'ın Türkiye ve Başkan Erdoğan'ın teklifini reddetiğini belirten El Bahra, Türk halkına teşekkür ederek, "Suriye'yi özgürleştirmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi :03 Aralık 2024 , 13:40 Güncelleme Tarihi :03 Aralık 2024 , 13:58
Suriyeli muhaliflerin lideri Hadi el-Bahra Özgürlük Şafağı Operasyonu’nun hedefini açıkladı! Türkiye ve Başkan Erdoğan’a teşekkür

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Suriye Ulusal Koalisyonu Başkanı Hadi el Bahra A Haber canlı yayınında muhaliflerin başlattığı Özgürlük Şafağı Operasyonu'na ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

''Rejim siyasi süreci erteliyor Esad, Erdoğan'ın teklifini reddetti!''

3 ANA HEDEFİMİZ VAR
Yaptıkları operasyonların 3 ana hedefi olduğunu ifade eden el Bahra, "Rejimin saldırının devam etmesini engellemek ve durdurmak. Geçtiğimiz aylarda İdlib ve diğer alanlarda 52'den fazla saldırı gerçekleşti. Biz alanı güvenli hale getirmek istiyoruz. Günlük sivillere yönelik yapılan saldırıları durdurmak istiyoruz. Bunun yapmanın tek yolu rejimini kullandığı alanları hedef almaktır." dedi.

Suriye Milli Ordusu (SMO), terör örgütü PKK/YPG'nin Tel Rıfat-Münbiç terör koridoruna engel olmak için başlattığı Özgürlük Şafağı Operasyonu'nda Tel Rıfat ilçesindeki ilerleyişine devam ediyor. SMO güçleri ağır silahlarla PKK/YPG hedeflerini ateş altına aldı. (AA)Suriye Milli Ordusu (SMO), terör örgütü PKK/YPG'nin Tel Rıfat-Münbiç terör koridoruna engel olmak için başlattığı Özgürlük Şafağı Operasyonu'nda Tel Rıfat ilçesindeki ilerleyişine devam ediyor. SMO güçleri ağır silahlarla PKK/YPG hedeflerini ateş altına aldı. (AA)

YERLERİNDEN EDİLENLERİN EVLERİNE DÖNMESİ
İkinci olarak evlerinden edilenlerin kendi evlerine dönmelerini istediklerini belirten el Bahra, "Suriye'nin üst bölgelerinde 7 milyondan fazla insan var ve 1 milyondan fazla insan kamplarda kalıyor. İnsanlar şu anda özgürleştirilmiş alanlara gelmeye devam ediyor. Yerinden edilmiş insanların tekrardan kendi evlerine dönmelerini istiyoruz. Askeri operasyonların sonucuyla rejim siyasi süreci erteliyor, yıllardır bunu yapıyor ve bunla karşılaşmak istemiyor." ifadelerini kullandı.

Suriye Milli Ordusu (SMO), terör örgütü PKK/YPG'nin Tel Rıfat-Münbiç terör koridoruna engel olmak için başlattığı Özgürlük Şafağı Operasyonu'nda Tel Rıfat ilçesindeki ilerleyişine devam ediyor. (AA)Suriye Milli Ordusu (SMO), terör örgütü PKK/YPG'nin Tel Rıfat-Münbiç terör koridoruna engel olmak için başlattığı Özgürlük Şafağı Operasyonu'nda Tel Rıfat ilçesindeki ilerleyişine devam ediyor. (AA)

GÜVEN BİR ANAYASA
Hedeflerini çok daha önce açıkladıklarını ve güvenli bir alan ve anayasa istediklerini vurgulayan el Bahra konuşmasını şu şekilde sürdürdü:

"Suriye'yi özgürleştirmeye devam edeceğiz. Türk halkına yardımları için teşekkür ederiz. Esad, Erdoğan'ın teklifini reddetti. Türkiye siyasi süreci ilerletmek istedi ancak rejim uymadı."

Suriye'de rejimin lideri Esad (AA)Suriye'de rejimin lideri Esad (AA)

İşte el Bahra'nn açıklamaları:

İRAN REST ÇEKTİ

Askeri operasyonlarda insani, politik şekilde ilerleyeceğiz. Eğer politik süreç ileriye giderse başka bir askeri operasyon yapmamıza gerek kalmaz. Şu anda bizim yolumuz kapalı. İran'da bunu yapıyor ve rejim şiddetli aldırıyor. Siyasi olarak bizden kaçtıkları için bizim yapabileceğimiz bir şey kalmıyor. Eğer Şam'da bütün alanı özgürleştirmek gerekiyorsa biz bunu yaparız ve operasyonlara devam ederiz. Buradan geri dönüş yok bize başka seçenek bırakmadılar.

İran rejime olan desteğini açıkladı. Onlar zaten Suriye'de birçok savaş suçunu ve insanlık suçunu işledi. Suriyeli insanlar İran'ın bu yaptıkları asla unutmayacak. Biz İran halkı ile kardeş olmak istiyoruz kimse ile düşman olmak istemiyoruz. Eğer insanlarımıza saldırırlarsa biz de onlara saldıracağız.

Suriye Milli Ordusu (SMO), terör örgütü PKK/YPG'nin Tel Rıfat-Münbiç terör koridoruna engel olmak için başlattığı Özgürlük Şafağı Operasyonu'nda Tel Rıfat ilçesindeki ilerleyişine devam ediyor. (AA)Suriye Milli Ordusu (SMO), terör örgütü PKK/YPG'nin Tel Rıfat-Münbiç terör koridoruna engel olmak için başlattığı Özgürlük Şafağı Operasyonu'nda Tel Rıfat ilçesindeki ilerleyişine devam ediyor. (AA)

PKK BÖLGEDEN ÇIKARILIYOR

Biz Suriyeli insanlarız. Biz hedefi aynı olan insanlar olarak bir araya geldik. PKK rejim ile beraber hareket ediyor. Rejim ve YPG havaalanı ve başka yerlerde konuşlanma gösteriyor. Buralardan temizleniyorlar. Biz Suriyeliler arasında bir savaş çıkarmak derdinde değiliz. Biz muhalifler olarak ele geçirdiğimiz yerlerde insanlara güvende olduklarının mesajı verdik. Terör temizleniyor. PKK'nın bölgeden çıkmasını istiyoruz. Onlar devrimin bir parçası değiller. Askeri operasyonlar sağlam bir şekilde ilerlemeye devam ediyor.

Bizim amacımız alanı güvenli ve stabil hale getirmek Kamu hizmetlerini de sağlayıp daha iyi hale getirmek istiyoruz. İnsanların Şam'ın kölesi olmaması sağlamak için mücadele veriyoruz. Hama'ya yönelik operasyonlar sürüyor. Bölgede askeri güçlendirmelerle devam ediyoruz. Hama'da büyük ilerlemeler kaydediyoruz.

ESAD TEKLİFİ REDDETTİ

Esad'ın geçtiğimiz günlerde askeri liderle bir toplantısı oldu ve bize yönelik olarak 'terörist' ifadesini kullandı. Esad burada İdlib ve Halep için burada bulunan insanlar için Suriye'nin yarıdan fazlasına terörist dedi. Herkesin yok edileceğini söylüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye'de daha barışçıl ve demokratik süreç için Esad'a teklifte bulundu ve defalarca bunu söyledi. Esad yapılan tüm teklifleri reddetti ve bunları asla kabul etmiyor. Bir ülkenin başkanı olduğunu söylüyor ancak kendi insanlarını ve vatandaşlarını düşünmüyor. Onun tek umurunda olan başta olmak ve güçlü kalmak. Türkiye elinden gelen her şeyi yaptı kaç defa çözüm için uğraştı. Politik süreci de ilerletmeye çalıştı ancak rejim politik ve barışçıl çözümü kabul etmiyor.

Suriye Milli Ordusu (SMO), terör örgütü PKK/YPG'nin Tel Rıfat-Münbiç terör koridoruna engel olmak için başlattığı Özgürlük Şafağı Operasyonu'nda Tel Rıfat ilçesindeki ilerleyişine devam ediyor. SMO, operasyon kapsamında Halep'in doğusunda Kuveyris Askeri Havaalanı'nı kontrol altına aldı. (AA)Suriye Milli Ordusu (SMO), terör örgütü PKK/YPG'nin Tel Rıfat-Münbiç terör koridoruna engel olmak için başlattığı Özgürlük Şafağı Operasyonu'nda Tel Rıfat ilçesindeki ilerleyişine devam ediyor. SMO, operasyon kapsamında Halep'in doğusunda Kuveyris Askeri Havaalanı'nı kontrol altına aldı. (AA)

SURİYE'DE NE OLMUŞTU?
Suriye'nin kuzeyindeki Halep ilinin batı kırsalında, 27 Kasım'da, Esed rejimi güçleriyle rejim karşıtı silahlı gruplar arasında çatışma başlamıştı.

28 Kasım'da Halep'in batı kırsalından merkeze doğru hızla ilerleyen rejim karşıtı silahlı gruplar, 30 Kasım'da merkezin büyük bölümünü ele geçirmişti.

30 Kasım'da Han Şeyhun ilçesini alarak tüm İdlib genelinde hakimiyet sağlayan silahlı gruplar, Hama ilinde de çatışarak ilerleyişini sürdürüyor.

Suriye Milli Ordusunun Halep kırsalında 1 Aralık'ta terör örgütü PKK/YPG'ye karşı başlattığı Özgürlük Şafağı Operasyonu'nda ise Tel Rıfat ilçe merkezi terörden kurtarıldı.

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