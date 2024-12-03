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Başkan Erdoğan Irak Başbakanı Muhammed Şiya el Sudani ile görüştü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Irak Başbakanı Muhammed Şiya el Sudani ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Suriye'deki durum ve terör örgütü PKK ile mücadele ana gündemi oluşturdu.

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Giriş Tarihi :03 Aralık 2024 , 16:40 Güncelleme Tarihi :03 Aralık 2024 , 17:00
Başkan Erdoğan Irak Başbakanı Muhammed Şiya el Sudani ile görüştü

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Irak Başbakanı Muhammed Şiya el Sudani ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Başkan Erdoğan Irak Başbakanı Muhammed Şiya el Sudani ile görüştü

Başkan Erdoğan görüşmede, Türkiye'nin önceliğinin sınırlarının ötesindeki sükunetin korunması ve sivil halka zarar verilmemesi olduğunu belirtirken Suriye'nin birliğine, istikrarına, toprak bütünlüğüne önem verildiğini ve bu konuda Irak ile aynı noktada olduklarını ifade etti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Irak Başbakanı Muhammed Şiya el Sudani (AA)Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Irak Başbakanı Muhammed Şiya el Sudani (AA)



SURİYE'DEKİ DURUM DAHA KÖTÜYE GİTMESİN
Başkan Erdoğan, Suriye Rejimi'nin durumun daha kötüye gitmesini önlemek için gerçek bir siyasi sürece angaje olmaları gerektiğini belirtti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kasım ayının ilk günlerinde Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani'yi kabul etti. Kabulde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da hazır bulundu. (AA)Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kasım ayının ilk günlerinde Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani'yi kabul etti. Kabulde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da hazır bulundu. (AA)

TERÖR ÖRGÜTÜ PKK İLE MÜCADELE
Başkan Erdoğan, Türkiye'nin millî güvenliği ve çıkarları doğrultusunda gelişmelerden istifade etmeye çalışan terör örgütü PKK ve uzantılarını engellemek için adımlar attığını ve atacağını ifade etti.

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