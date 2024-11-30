Yenidoğan çetesi davasında hastane müdürü Ali Aksu’dan Opara bebek için otopsi talebi!

Yenidoğan davasının duruşması 10. gününde de devam etti. Tutuksuz sanık Birinci Hastanesi mesul müdürü Ali Aksu, savunmasında Opara bebeğin ölümüyle ilgili, "Opara bebek 6 aylık olmasına rağmen 5 kilodur. Normalde 7,5 kilo olması lazım. Ciddi bir gelişim geriliği vardı. Bu dosyanın en büyük eksikliği otopsinin yapılmamış olmasıdır. Adli Tıp incelemeleri eksik kalacaktır. Opara bebek için otopsi talep ediyorum" diye savunma yaptı.

Aksu, basını suçladı: "Bu dava doktor, hemşire ve sağlık çalışanlarının işbirliği yapılarak bebeklerin öldürüldüğü algısı oluşturulduğu ilk davadır. Medyada tarafıma itibar suikasti yapılmıştır"

TAM 12 ŞİRKETE KAYYUM

"Teyze" kod adlı Özel Güney Hastanesi sahibi Ayşe Müzeyyen Yurtoğlu, "Fırat Bey daha önce, 'Tanıdıklarım çok. Büyükçekmece'de savcı tanıdığım var' demişti" dedi. Öte yandan 20 kişiye yönelik mal varlıklarına tedbir kararı alındı. 12 şirkete kayyum atandı.,