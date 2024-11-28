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Yenidoğan skandalında doktorun ifadesi kan dondurdu: Sevk için bebek başına 5 bin TL alıyorlardı...

Yenidoğan skandalında adı geçen sanıklar dün yine hakim karşısına geçti. Bir doktorun ifadesi dehşetti: Sevk için bebek başına 5 bin TL alıyorlardı...

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :28 Kasım 2024
Yenidoğan skandalında doktorun ifadesi kan dondurdu: Sevk için bebek başına 5 bin TL alıyorlardı...

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Yenidoğan çetesinin dün 8'inci duruşması vardı. 10 bebeğin ölümüne neden oldukları ve haksız kazanç sağladıkları iddiasıyla 47 sanık hakim karşısına çıktı. Doktor Şehmuz Çelik, vahim iddialarda bulunup şu ifadeyi kullandı: "Hemşire Hakan Doğukan Taşçı ve Hasan Basri Gök kendini benim gibi tanıtarak 112'den aldığı hastaları başka hastanelere para karşılığı sevk etti. 5 bin TL aldı. Fırat Sarı'nın getirdiği Hakan Doğukan Taşçı emirlerimi dinlemeyip hastaların takiplerini aksattı. Hakan Doğukan Taşçı 08.00'de mesaide olması gerekirken hastaneye gelmedi. Ben istemediğimi söylememe rağmen Fırat Sarı görevine devam etmesine izin verdi. Ben hiçbir çıkar sağlamadım."
( OĞUZHAN UYSAL HUZEYFE ATICI)

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