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SON DAKİKA: Kahramanmaraş Göksun'da deprem meydana geldi

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin şiddeti çevre illerden de hissedildi. AFAD konuya ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden bilgilendirmede bulundu.

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Giriş Tarihi :28 Kasım 2024 , 10:29 Güncelleme Tarihi :28 Kasım 2024 , 10:56
SON DAKİKA: Kahramanmaraş Göksun’da deprem meydana geldi

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Saat 10.12'de merkez üssü Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD yetkilileri tarafından konuya ilişkin sosyal medya hesapları üzerinden bilgilendirme paylaşıldı.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

28 KASIM- SAAT 10.12 KAHRAMANMARAŞ GÖKSUN DEPREMİ

Depremin şiddeti 4.1 olarak kaydedildi.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

DERİNLİĞİ 7.1 KİLOMETRE

Kahramanmaraş Göksun'da kaydedilen depremin yerin 7.1 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

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