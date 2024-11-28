SON DAKİKA: Kahramanmaraş Göksun’da deprem meydana geldi

Saat 10.12'de merkez üssü Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD yetkilileri tarafından konuya ilişkin sosyal medya hesapları üzerinden bilgilendirme paylaşıldı.
Saat 10.12'de merkez üssü Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD yetkilileri tarafından konuya ilişkin sosyal medya hesapları üzerinden bilgilendirme paylaşıldı.
28 KASIM- SAAT 10.12 KAHRAMANMARAŞ GÖKSUN DEPREMİ
Depremin şiddeti 4.1 olarak kaydedildi.
DERİNLİĞİ 7.1 KİLOMETRE
Kahramanmaraş Göksun'da kaydedilen depremin yerin 7.1 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.