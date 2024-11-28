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Bakan Yerlikaya duyurdu! 7 ilde "Siberağ-10" operasyonu düzenlendi: 23 kişi tutuklandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 7 ilde "nitelikli dolandırıcılık" ve "yasa dışı bahis" suçlarına yönelik "Siberağ-10"operasyonları kapsamında gözaltına alınan 48 şüpheliden 23'ünün tutuklandığını açıkladı.

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Giriş Tarihi :28 Kasım 2024 , 09:00 Güncelleme Tarihi :28 Kasım 2024 , 09:16
Bakan Yerlikaya duyurdu! 7 ilde Siberağ-10 operasyonu düzenlendi: 23 kişi tutuklandı

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 7 ilde "nitelikli dolandırıcılık" ve "yasa dışı bahis" suçlarına yönelik "Siberağ-10" operasyonları kapsamında gözaltına alınan 48 şüpheliden 23'ünün tutuklandığını bildirdi.

7 ilde Siberağ-10 operasyonu düzenlendi (takvim.com.tr | Ekran Görüntüsü)7 ilde Siberağ-10 operasyonu düzenlendi (takvim.com.tr | Ekran Görüntüsü)

7 İLDE OPERASYON

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Antalya, Giresun, Manisa, Konya, Sakarya, Mersin ve Van Cumhuriyet başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde "nitelikli dolandırıcılık" ve "yasa dışı bahis" suçlarına yönelik "Siberağ-10" operasyonunun yapıldığını belirtti.

7 ilde Siberağ-10 operasyonu düzenlendi (takvim.com.tr | Ekran Görüntüsü)7 ilde Siberağ-10 operasyonu düzenlendi (takvim.com.tr | Ekran Görüntüsü)

Operasyon kapsamında yakalanan ve hesaplarında 225 milyon lira işlem hacmi bulunan 48 şüpheliden 23'ünün çıkarıldıkları hakimliklerce tutuklandığını, 17'si hakkında adli kontrol kararının verildiğini, diğerlerinin de işlemlerinin devam ettiğini aktaran Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Siberağ-10" operasyonları

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın paylaşımı (Sosyal medya)İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın paylaşımı (Sosyal medya)

"Yakalanan şüphelilerin, sosyal medya platformları üzerinden yatırım vaadi ile dolandırıcılık yapmak, internet ortamında ikinci el eşya ilanı, tatil paketi, uçak bileti ve konaklama hizmetleri adı altında reklam oluşturarak vatandaşlarımızı dolandırmak, sosyal medya platformları üzerinden yasa dışı bahis teşviki ve oynanması yönünde reklam paylaşımı yapmak suçlarından savcılıklarımızca haklarında soruşturma başlatıldı. Operasyonlar sonucu, ruhsatsız tabanca ve av tüfeği, çok sayıda bilgisayar, telefon, taşınabilir bellek ve banka veya kredi kartı ele geçirildi."

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