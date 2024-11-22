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Çalışma hayatının tarafları futbol turnuvasında bir araya geldi! İlk vuruşu Bakan Işıkhan yaptı

Çalışma Bakanlığı'nca düzenlenen futbol turnuvası, bakanlık, işçi, işveren ve memur konfederasyonlarının temsilcileri ile basın mensuplarını bir araya getirdi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :22 Kasım 2024
Çalışma hayatının tarafları futbol turnuvasında bir araya geldi! İlk vuruşu Bakan Işıkhan yaptı

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Çalışma Bakanlığı'nca düzenlenen futbol turnuvası, bakanlık, işçi, işveren ve memur konfederasyonlarının temsilcileri ile basın mensuplarını bir araya getirdi.

Bakanlığın ev sahipliğinde düzenlenen turnuvada; Bakanlık Makamı, Bakan Yardımcıları, İŞKUR, TÜRK-İŞ, HAK-İŞ, Memur-Sen, Türkiye Kamu-Sen ile TİSK-Basın takımları yer aldı. Bakan Vedat Işıkhan, HAK-İŞ ile Türkiye Kamu-Sen arasında oynanan turnuvanın ilk maçının başlama vuruşunu yaptı. Turnuvanın diğer eleme maçları ise Memur-Sen ile Bakan Yardımcıları, TİSK-Basın ile İŞKUR, Bakanlık Makamı ile TÜRK-İŞ takımları arasında oynandı. Oynanan eleme maçlarının ardından Türkiye Kamu- Sen, Memur-Sen, TİSK-Basın ve Bakanlık Makamı yarı finale yükseldi. Türkiye Kamu-Sen ile Memur-Sen, TİSK-Basın ile Bakanlık Makamı arasındaki yarı final müsabakaları bugün oynanacak.

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