Başkan Erdoğan’dan İstanbul Enerji Forumu’nda önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen Anadolu Ajansı İstanbul Enerji Forumu'nda önemli açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Türkiye'ye medeniyetler şehri İstanbulumuza hepiniz hoş geldiniz. Enerji sektöründe Türkiye'nin rolü, finansman konularının yanında petrolden doğal gaza, arz güvenliğine kadar birçok başlık burada mütalaa edilecek.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Anadolu Ajansı'nın (AA) Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı himayesinde, ʺOrtak Gelecek, Ortak Hedeflerʺ teması ile düzenlediği ʺİstanbul Energy Forumʺda konuşma yaptı. (AA)

Enerji, ulaştırma ve haberleşme ile özellikle birlikte kalkınmanın lokomotifidir. Sanayileşme ve gelişmenin de temel şartı yine enerjidir.

Rusya-Ukrayna arasında bininci gününü geride bırakan savaş, özellikle enerji alanında dışa bağımlılığın risklerini göstermiştir.



Enerji sektöründe Türkiye'nin rolü, enerji dönüşümünün finansmanı gibi konular burada mütalaa edilecek.

Her ne kadar günümüzde enerji arzında bir kriz yaşanmıyorsa da enerji arz güvenliğinin temini noktasında her zaman hazırlıklı olmak gereklidir.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Anadolu Ajansı'nın (AA) Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı himayesinde, ʺOrtak Gelecek, Ortak Hedeflerʺ teması ile düzenlediği ʺİstanbul Energy Forumʺda konuşma yaptı. (AA)



14 YILDIR KESİNTİSİZ

Türkiye zor olanı başarmış, son 20 yılda senede 5,4 oranında büyüyerek farkını ortaya koymuştur. 14 yıl kesintisiz ve istikrarlı bir şekilde büyüyoruz. Dünya ortalamasının üzerinde büyümeye devam edeceğiz.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Anadolu Ajansı'nın (AA) Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı himayesinde, ʺOrtak Gelecek, Ortak Hedeflerʺ teması ile düzenlediği ʺİstanbul Energy Forumʺda konuşma yaptı. (AA)



HEDEF ENERJİDE TAM BAĞIMSIZLIK

Enerjide dışa bağımlılığın azaltılmasına, enerji maliyetlerinin ekonomimiz üzerinde oluşturduğu baskının hafifletilmesine büyük önem veriyoruz.



ÜLKEMİZİ MUHANNETE MUHTAÇ ETMEMEKTE KARARLIYIZ

Enerjide de tam bağımsız Türkiye hedefiyle hiçbir alanı ihmal etmeden, marjinal yapılardan gelen baskılara aldırmadan yolumuza emin adımlarla devam ediyoruz. Kim ne derse desin, enerji dahil hiçbir alanda, ülkemizi muhannete muhtaç etmemekte kararlıyız. Allah'ın izniyle bundan da geri adım atmayacağız.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Anadolu Ajansı'nın (AA) Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı himayesinde, ʺOrtak Gelecek, Ortak Hedeflerʺ teması ile düzenlediği ʺİstanbul Energy Forumʺda konuşma yaptı. (AA)



Son 10 yılda 670 bin metre sondaj gerçekleştirdik. Madencilik sektörünün GSYH'deki hacmini 4 kattan fazla artışla 270 milyar liraya çıkardık. Bor madeninde dünyadaki rezervin yüzde 73'üne biz sahibiz. Bu alanda yüzde 60'ın üzerinde pazar payıyla küresel ölçekte liderliğimizi koruyoruz. Yurt dışında da arama faaliyetleri yürütüyoruz. Nijer'de 2025 yılında altın sahasında üretime başlamayı planlıyoruz. İleri teknolojide nadir toprak elementlerinde büyük keşfe imza attık. Eskişehir'de dünyanın ikinci en büyük nadir toprak elementlerini keşfettik. Bu sahadaki üretimi geliştirerek önemli tedarikçi haline gelmeyi hedefliyoruz.

Sakarya Gaz Sahası'nda günlük üretimimiz 7 milyon metreküpe çıktı. Diğer sahalarımızla toplam yurt içi üretimimizi günlük 8 milyon metreküpe yükselttik.



GÜNLÜK ÜRETİM 20 MİLYON METREKÜP OLACAK

2026'da hanelerimizin yarsının ihtiyacını karşılayacağız.

ORUÇ REİS SONDAJA BAŞLADI

Oruç Reis gemimiz, Somali denizlerindeki 3 sahada faaliyetlerine başladı. İnşallah bu çalışmalardan da müjdeli haberler alacağımıza inanıyorum.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Anadolu Ajansı'nın (AA) Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı himayesinde, ʺOrtak Gelecek, Ortak Hedeflerʺ teması ile düzenlediği ʺİstanbul Energy Forumʺda konuşma yaptı. (AA)

Avrupa'da ilk 3'e dünyada ilk 9'a girmektir.

66 MİLYON VARİLLİK YENİ REZERV

2024 yılında Şırnak, Hakkari, Van başta olmak üzere toplam 84 sondaj tamamladık. Bu sayede 66 milyon varillik yeni rezerv keşfettik. Biz, enerji dahil her alanda insanı merkeze alan, tabiata zarar vermeyen, sorumluluk duygusunun en üst düzeyde olduğu bir politika benimsiyoruz.

İnsana ve çevreye hak ettiği değer verilmeden, küresel ekonomi refaha ulaşamaz, enerji arz güvenliği sağlanamaz, dünyada barış ve huzur tesis edilemez.



TÜRKİYE TARİH YAZIYOR MUHALEFET DESTEK VERMİYOR

Üzüntümü sizlerle paylaşmak durumundayım. Her biri gurur vesilesi olan projeleri hayata geçirirken milletimizden başka yanımızda kimseyi bulamadık. Enerjide Türkiye gerçekten tarih yazarken halkımız bundan sevinç duydu. Muhalefet bu sevinci ve gururu paylaşmaya ne yazık ki yanaşmadı. Nükleer enerjiymiş, doğal gaz keşfiymiş, boru hatlarıymış, petrol kuyularıymış, maalesef bunların hiçbiri muhalefetin gündeminde olmadı. Hiçbir gayretimizde hükümetimize destek vermediler. Karadeniz'deki keşfimize çamur attılar. Gabar'daki petrol keşfine gölge düşürmek için akla ziyan argümanlar öne sürdüler. 22 yıl boyunca aktörler değişti, genel başkanlar değişti ama muhalefetin bilhassa CHP'nin karın ağrısı bir türlü geçmedi. Bizi çarşı pazara davet ediyorlar, biz çarşıdan pazardan gelirken siz gidiyordunuz.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Anadolu Ajansı'nın (AA) Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı himayesinde, ʺOrtak Gelecek, Ortak Hedeflerʺ teması ile düzenlediği ʺİstanbul Energy Forumʺda konuşma yaptı. (AA)

FİLYOS'U NEDEN ZİYARET ETMEDİ

Biz siyasi parti olarak çarşı, pazar, sokakta muhalefetten çok daha güçlü şekilde varız. Halkımızla olan gönül bağımızı koparmadık. CHP Türkiye'nin enerji alanında gurur kaynağı olan projelerini niye ziyaret edemiyor. Sayın Özel neden Filyos'taki tesisi ziyaret etmedi, Akkuyu'daki NGS'nin nerede olduğundan acaba Özel'in haberi var mı? Sayın Özgür Özel bizi davet etmek yerine önce kendisi Türkiye'nin enerji yatırımlarını bir tanısın, ziyaret etsin. Fikir sahibi olmadan önce bilgi sahibi olsun. Biz muhalefetten gelen her türlü yapıcı eleştiriye açığız. Bundan da samimiyiz, laf olsun torba dolsun siyasetine de asla prim vermeyiz.

CHP'NİN MECLİS'TEKİ EŞKIYALIĞI

Gazi Meclis çatısı altında önceki gün şahit olduğumuz şiddet görüntülerine kesinlikle müsamaha yoktur. Komisyon basarak terör estirerek muhalefet yaptıklarını zannedenler derin yanılgı içindedir. Siyasi hayatımızın hiçbir döneminde kabadayılığa boyun eğmedik, bundan sonra da eğmeyiz. CHP'nin bölücü örgütün siyasi aparatlarıyla kurduğu ve kent uzlaşısı dediği ittifak CHP'yi zehirlemektedir. CHP'nin bir an önce bu kantin solculuğu alışkanlığından kendisini kurtarmasını ümit ediyorum.