Serdar Ortaç hesaplarını kapattı Mehmet Ali Erbil’den ses çıkmadı!

Yasa dışı bahse teşvik suçlamasıyla gözaltına alınan ve ev hapsi kararı verilen şarkıcı Serdar Ortaç ile şovmen Mehmet Ali Erbil'den ses çıkmadı. Savcılığın ev hapislerine itiraz ettiği iki ünlü, hakimin bu istemi ret etmesi üzerine biraz olsun rahat nefes aldı. Bundan sonra her ikisi de dikkat etmeye başladı. Ortaç, sosyal medyadan çıktı. 3 milyon 400 bin takipçisi olan Instagram hesabını kapattı. Mehmet Ali Erbil ise birkaç gündür sosyal medya hesabından hiçbir paylaşım yapmadı. Soruşturmada yaşa dışı bahis reklamlarında yer aldıkları iddia edilen eski futbolcu Batuhan Karadeniz ile tüm fenomenlerin sosyal medya hesapları kapatıldı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN