PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

METRO YANGIN SON DURUM: Yenikapı Hacıosman metro durakları neler? Alternatif güzergahlar hangileri?

İstanbul'da Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nın Yenikapı istasyonunda bulunan yürüyen merdivenlerden henüz bilinmeyen bir nedenle dumanlar yükseldi. Yangın nedeniyle istasyon seferleri durduruldu. Yolcular alandan tahliye edildi. Peki aktif seferler nereden yapılacak? Güzergah bilgisi paylaşıldı mı? İşte habere ilişkin merak edilen detaylar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :14 Kasım 2024 , 08:50 Güncelleme Tarihi :14 Kasım 2024 , 09:03
METRO YANGIN SON DURUM: Yenikapı Hacıosman metro durakları neler? Alternatif güzergahlar hangileri?

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

İstanbul metro hatları Yenikapı istasyonunda henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Vatandaşlar bölgeden tahliye edilirken seferlerin son durumu işe giden vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İşte habere ilişkin detaylar...

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

NE OLDU?

M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nın Yenikapı istasyonunda sabah saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yürüyen merdivenlerden dumanların çıktığı tespit edildi. Yürüyen merdivenler durduruldu ve itfaiye ekiplerine haber verildi. Dumanın tüm istasyonu sarması nedeniyle yolcular tahliye edildi.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

GÜNCEL GÜZERGAH BİLGİSİ

Yenikapı metro istasyonunda yükselen dumanın nedeni henüz bilinmiyor. Yenikapı istasyonundaki seferler durduruldu. Yolcular, Yenikapı-Vezneciler arasındaki ücretsiz İETT otobüs seferine yönlendirildi. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucunda yangının kontrol altına alındığı bildirildi.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

METRO İSTANBUL TARAFINDAN AÇIKLAMA YAPILDI

Açıklamaya göre M2 Yenikapı - Hacıosman Metro Hattı'nın geçici bir süre işletmeye kapatıldığı ve seferlerin Vezneciler- Hacıosman istasyonları arasında yapılacağı bildirildi.

Yenikapı- Hacıosman metro durakları neler?

Yenikapı
Vezneciler-İstanbul Ü.
Haliç
Şişhane
Taksim
Osmanbey
Şişli-Mecidiyeköy
Gayrettepe
Levent
4.Levent
Sanayi Mahallesi
Seyrantepe
İTÜ-Ayazağa
Atatürk Oto Sanayi
Darüşşafaka
Hacıosman

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
CHP’li İBB’nin Paris ’party’sinin maliyeti ortaya çıktı! Sponsor yalanı çürütüldü
Savcılık harekete geçti: Ankara ve İstanbul’daki konser vurgununa soruşturma! | Usülsüz harcamaların hesabı sorulacak
Vakıf Katılım
İntikam fuhuş çetesini çökertti! Sosyal medya fenomeni Kerem Balin’i sevgilisi ihbar etmiş! İşte masaj salonu skandalının perde arkası
2025’te asgari ücret ne kadar olacak? İşte olası senaryolar!
Narin Güran cinayetinde kim neredeydi? HTS kayıtları A Haber’de tek tek incelendi! Cenazeyi Nevzat burada görmüştü
Trendyol
50 milyonu reddetmişti! Fenerbahçe’den İrfan Can Kahveci’ye son teklif
Trump Dışişileri Bakanı adayını resmen duyurdu! Kimdir bu Marco Rubio? Türkiye’yi nasıl hedef aldı
Van Gölü kıyısında cesedi bulunan Rojin Kabaiş’in otopsi raporu çıktı! İşte ölüm nedeni
İşte Dara Üs Bölgesi görüntüleri... Narin Güran cinayetini bu kayıtlar mı çözecek?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan borçlu belediyelere seslendi: Haciz işlemi başlatacağız | Liste başı CHP’li belediyeler
CHP Buca’yı çöpe teslim etti: Başkan Yardımcısı fal ile meşgul
Donald Trump yeniden Beyaz Saray’da! Biden ile görüştüler: Sorunsuz bir geçiş olacak
Yasa dışı bahis soruşturmasında sosyal medya fenomenleri için yakalama kararı! Hesaplara erişim engeli | Cenk Pekkan Ünal Orhan İbrahim Yılmaz...
SON DAKİKA