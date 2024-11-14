METRO YANGIN SON DURUM: Yenikapı Hacıosman metro durakları neler? Alternatif güzergahlar hangileri?

İstanbul metro hatları Yenikapı istasyonunda henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Vatandaşlar bölgeden tahliye edilirken seferlerin son durumu işe giden vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İşte habere ilişkin detaylar...
İstanbul metro hatları Yenikapı istasyonunda henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Vatandaşlar bölgeden tahliye edilirken seferlerin son durumu işe giden vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İşte habere ilişkin detaylar...
NE OLDU?
M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nın Yenikapı istasyonunda sabah saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yürüyen merdivenlerden dumanların çıktığı tespit edildi. Yürüyen merdivenler durduruldu ve itfaiye ekiplerine haber verildi. Dumanın tüm istasyonu sarması nedeniyle yolcular tahliye edildi.
GÜNCEL GÜZERGAH BİLGİSİ
Yenikapı metro istasyonunda yükselen dumanın nedeni henüz bilinmiyor. Yenikapı istasyonundaki seferler durduruldu. Yolcular, Yenikapı-Vezneciler arasındaki ücretsiz İETT otobüs seferine yönlendirildi. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucunda yangının kontrol altına alındığı bildirildi.
METRO İSTANBUL TARAFINDAN AÇIKLAMA YAPILDI
Açıklamaya göre M2 Yenikapı - Hacıosman Metro Hattı'nın geçici bir süre işletmeye kapatıldığı ve seferlerin Vezneciler- Hacıosman istasyonları arasında yapılacağı bildirildi.
Yenikapı- Hacıosman metro durakları neler?
Yenikapı
Vezneciler-İstanbul Ü.
Haliç
Şişhane
Taksim
Osmanbey
Şişli-Mecidiyeköy
Gayrettepe
Levent
4.Levent
Sanayi Mahallesi
Seyrantepe
İTÜ-Ayazağa
Atatürk Oto Sanayi
Darüşşafaka
Hacıosman