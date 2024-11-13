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Başkan Erdoğan, Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Şafak Müderrisgil'i kabul etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Şafak Müderrisgil'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Kabul basına kapalı gerçekleştirildi.

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Giriş Tarihi :13 Kasım 2024 , 21:06 Güncelleme Tarihi :13 Kasım 2024 , 21:06
Başkan Erdoğan, Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Şafak Müderrisgil’i kabul etti

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Şafak Müderrisgil'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

Federasyondan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Tenis Federasyonu Başkanlığı'na seçilen Şafak Müderrisgil'i ve yönetim kurulu üyelerini tebrik ederek yeni görevlerinde başarılar diledi.

Nazik kabulleri ve iyi dilekleri için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür eden Müderrisgil, Türk tenisine desteklerinden ötürü de tüm tenis camiası adına şükranlarını arz etti."

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