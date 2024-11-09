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Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden yeni konser skandalı! Candan Erçetin ve Murda'ya 80 milyon TL

CHP'li belediyeler işçinin maaşını ödemedi ama şarkıcıları zengin etti. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin şimdi de Candan Erçetin ve Murda'ya 80 milyon TL ödediği belirlendi.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :09 Kasım 2024
Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden yeni konser skandalı! Candan Erçetin ve Murda’ya 80 milyon TL

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Mansur Yavaş yönetimindeki CHP'li belediye, 19 Mayıs'ta Mor ve Ötesi grubuna 71 milyon TL konser ücreti ödedi. 29 Ekim'de Ebru Gündeş'e 69 milyon TL, Mert Demir'e de 10 milyon TL verdi.
Ancak skandal bitmedi. Geçen yılki Cumhuriyet Bayramı etkinliklerinde sahne alan Candan Erçetin ve Murda'ya da toplam 80 milyon TL ödendiği tespit edildi. Bunu duyan Ankaralılar öfkelendi: Siz hiçbir bayramı kutlamayın olur mu?

3.KONSER SKANDALI
Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ebru Gündeş'e 69.5 milyon TL, Mor ve Ötesi'ne 71 milyon TL ödedi. Geçen yıl sie Candan Erçetin ile Murda'ya 80 milyon TL verdiği belirlendi.

Mansur Yavaş yönetimindeki CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), 29 Ekim'de Ebru Gündeş'e 69 milyon TL, 19 Mayıs'ta da Mor ve Ötesi grubuna 71 milyon TL konser ücreti ödedi. Yeni bir skandal daha patlak verdi. Yavaş'ın geçen yıl Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında Candan Erçetin ve Murda'ya konser için 80 milyon TL ödediği belirlendi. ABB Kasım Ayı Meclis Toplantısı'nda konuşan AK Parti Ankara Grup Başkanvekili Nihat Yalçın, Yavaş'ın geçen yıl konserler için tarihte eşi görülmemiş tutarlar ödediğini söyledi.

BUGÜNKÜ KURLA 97 MİLYON 200 BİN TL
Yalçın, "Asıl bomba şu, 29 Ekim 2023 günü yapılan Candan Erçetin ve Murda konseri için Ankara Büyükşehir Belediyesi yönetimi 80 milyon 40 bin TL ödeme yapmıştır. Bakın ödeme belgesi de sözleşmesi de. O günün kuruyla 2 milyon 838 bin dolar yapıyor. Bugünkü kurla 97 milyon 200 bin TL ödeme yapılmıştır. Hiçbir belediyede tarihte böyle tutar yoktur" dedi. Öte yandan Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne dört yılda 98 konser düzenleyen Enfest Organizasyon firmasının sadece bir konserinin resmi kaydı ortaya çıktı. 97 konserin el altından verildiği belirtildi.

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