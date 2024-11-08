Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan'da yapılan Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi'ne katıldı. Buradan AB'ye mesaj yolladı:

Türkiye gibi, kıtanın refahı ve güvenliğine önemli katkılar sunan bir aday ülkenin AB katılım sürecinin yıllardır engellenmesinin makul bir izahı yoktur.

Terörizme karşı işbirliği ve dayanışma ve terör örgütleri arasında fark gözetmeksizin mücadele hepimizin sorumluluğudur.

Ukrayna'daki savaşın yol açtığı olumsuzluklar, her geçen gün daha da derinleşiyor.

Gazze'de 1 yıldır süren soykırım insanlığın ortak utancıdır. Buna Batı Şeria ve Lübnan'a yepılan saldırılar eklenmiştir.

Ateşkesin ivedilikle sağlanması için İsrail'e baskı yapılması elzemdir.

PKK terör örgütüyle mücadelede Avrupalı ortaklarımızdan somut işbirliği görmek istiyoruz.

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