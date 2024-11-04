Türk Hava Yolları yolcu kapasitesi sayısını yüzde 5,4 arttırarak 24,5 milyon yolcu taşıdı

THY'den yapılan açıklamaya göre, şirket, küresel ölçekte devam eden jeopolitik gerilimler, uçak üretiminde yaşanan darboğaz ve motor problemlerine rağmen çevikliği ve geniş uçuş ağı sayesinde büyümesini kesintisiz sürdürerek yılın üçüncü çeyreğinde taşıdığı yolcu sayısını 24,5 milyona yükseltti.

Türk Hava Yolları (THY), bu yılın üçüncü çeyreğinde yolcu kapasitesini geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,4 artırarak 24,5 milyon yolcu taşıdı.





Temmuz-eylül döneminde THY'nin toplam geliri geçen yılın aynı döneminin yüksek baz etkisine rağmen yıllık olarak yüzde 4,9 yükseldi ve 6,6 milyar dolara ulaştı. Toplam gelirin yüzde 84'ünü oluşturan yolcu gelirleri Uzak Doğu bölgesinin güçlü katkısıyla 5,6 milyar dolar olarak gerçekleşirken, kargo gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 47 artarak 911 milyon dolar oldu.

Turkish Cargo üçüncü çeyrekte taşıdığı kargo miktarını yüzde 16,8 artırırken, Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği'nin (IATA) eylül ayı verilerine göre yüzde 5,7 pazar payıyla dünyanın en büyük üçüncü hava kargo taşıyıcısı oldu.

Üçüncü çeyrekte toplam yolcu ve kargo gelirinin yaklaşık 4,9 milyar doları ihracat geliri olarak kaydedilirken, 9 ayda THY'nin ülkeye kazandırdığı toplam ihracat tutarı 12,9 milyar dolara ulaştı. Ortaklığın 2002 yılından bu yana 18 katına çıkarak yaklaşık 40 milyar dolara ulaşan toplam varlığı Türkiye ekonomisi için önemli bir değer kaynağı oluşturmaya devam etti.