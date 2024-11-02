Erbakan Hoca’nın yol arkadaşıydı... Eski Konya Milletvekili Şener Battal hayatını kaybetti

TBMM BAŞKANI KURTULMUŞ'TAN TAZİYE MESAJI TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Şener Battal için taziye mesajı paylaştı.

Kurtulmuş mesajında, "Millî Görüş hareketinin duayen isimlerinden, Millî Selamet Partisi 15. ve 16. Dönem Konya Milletvekili Şener Battal'a Cenâb-ı Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun." ifadelerini kullandı.

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