Erbakan Hoca’nın yol arkadaşıydı... Eski Konya Milletvekili Şener Battal hayatını kaybetti

Milli Görüş hareketinin bilinen isimlerinden Eski Milli Selamet Partisi Konya Milletvekili Şener Battal hayatını kaybetti.
TBMM BAŞKANI KURTULMUŞ'TAN TAZİYE MESAJI
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Şener Battal için taziye mesajı paylaştı.
Milli Görüş hareketinin bilinen isimlerinden Eski Milli Selamet Partisi Konya Milletvekili Şener Battal hayatını kaybetti.
TBMM BAŞKANI KURTULMUŞ'TAN TAZİYE MESAJI
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Şener Battal için taziye mesajı paylaştı.
Kurtulmuş mesajında, "Millî Görüş hareketinin duayen isimlerinden, Millî Selamet Partisi 15. ve 16. Dönem Konya Milletvekili Şener Battal'a Cenâb-ı Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun." ifadelerini kullandı.
ŞENER BATTAL KİMDİR?
1940 yılında Akşehir'de doğan Şener Battal, Gazi Eğitim Enstitüsü ve Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunudur. Siyaset sahnesinde "Erbakan Hoca" ile yol yürüyen Şener Battal Millî Selamet Partisi'nden 2 dönem Konya Milletvekilliği yapmıştır.
Battal, Anayasa ve Adalet Komisyonu Başkanlığı görevinde de bulunmuştur.