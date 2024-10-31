Dışişleri Bakanlığından AB’nin Türkiye raporuna sert tepki: Göreviniz de yok yetkiniz de!

Dışişleri Bakanlığı'nın açıklaması (Sosyal medya)

AB'NİN GÖREVİ VEYA BU KONUDA KARAR VERME YETKİSİ OLMADIĞINI DA HATIRLATIRIZ

AB'nin Kıbrıs meselesine ilişkin olarak, Kıbrıs Rum tarafının tutumunu kayıtsız şartsız yansıtan ve Kıbrıs Türk halkının özden gelen haklarını dikkate almayan açıklamalarının çözüm çabalarına katkıda bulunmadığı belirtilen açıklamada, "AB'nin çözüm sürecinde yer almasının neden uygun bir seçenek olmadığını açıkça göstermektedir. AB'nin, üçüncü ülkelerin sınırlarını belirleme görevi veya bu konuda karar verme yetkisi olmadığını da hatırlatırız." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, mevcut bölgesel ve küresel sınamaların Türkiye-AB ilişkilerine yeni bir bakış açısı gerektirdiği kaydedilerek, AB'nin son dönemde Türkiye ile işbirliği yapılması yönündeki çabalarının memnuniyetle karşılandığı belirtildi.

İlişkilerin yeniden canlandırılmasının AB'nin siyasi iradesine ve stratejik vizyonuna dayanan somut adımlar atılmasını gerektirdiğine işaret edilen açıklamada, şunlar aktarıldı:

"Aday ülke olarak, Türkiye'nin AB ile ilişkilerini yapıcı bir şekilde geliştirme yönündeki siyasi iradesinin açık ve güçlü olduğunu bir kez daha vurguluyoruz. AB üyelik sürecinde Türkiye'den beklenen ilerleme, AB'nin Türkiye'nin adaylık statüsüne uygun, yapıcı ve stratejik bir yaklaşımı somut adımlarla hayata geçirmesiyle hızlanacaktır."

Açıklamada ayrıca, bu bağlamda, Avrupa Komisyonu ve Yüksek Temsilci tarafından hazırlanan Ortak Bildirim'de yer alan tavsiyelerin herhangi bir gecikme veya ilave ön koşul olmaksızın uygulanmasının beklendiği belirtildi.

Açıklamada, "2024 yılı Türkiye Raporu'nda, AB'nin özellikle siyasi kriterler ve iç siyasi dinamikler konusundaki haksız değerlendirmelerini reddediyoruz." ifadesi kullanıldı.