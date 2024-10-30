Dışişleri Bakanı Hakan Fidan İngiliz mevkidaşı Lammy ile görüştü! İngiliz bakandan TUSAŞ sözleri

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy ile Londra'da bir araya geldi.

Bakanlık, görüşmeye ilişkin X sosyal medya platformundan paylaşım yaptı.

Paylaşımda, Fidan ve Lammy'nin Londra'da bir araya geldiği kaydedildi.

Bakan Fidan, görüşme öncesinde yaptığı açıklamada, burada bulunmaktan büyük memnuniyet duyduklarını belirtti.

Fidan, mevkidaşı göreve gelmeden önce, muhalefette bulunduğu dönemden bu yana birbirlerini tanıdıklarını söyledi.

Dostluk ve işbirliğinin Türkiye ve İngiltere'nin süregelen iyi ilişkilerine katkı sunduğunu görmekten memnuniyet duyduğunu kaydeden Fidan, "Türkiye ve Birleşik Krallık, köklü stratejik ilişkilere sahip. Hedefimiz, ülkelerimiz arasındaki işbirliğini güçlendirmeyi sürdürmek." dedi.

Fidan, bugün İngiliz Bakan Lammy ile çok verimli bir görüşme gerçekleştireceklerini belirterek Türkiye ve İngiltere arasındaki işbirliği alanlarının ve güçlü ilişkilerin, kuvvetli ticari bağlar da dahil olmak üzere, geniş bir yelpazeye yayıldığını vurguladı.

Bakan Fidan, "Bugün mevcut Serbest Ticaret Anlaşması'nı güncellemeye yönelik verimli istişarelerde bulunacağımıza inanıyorum. Gazze, Filistin ve Lübnan başta olmak üzere bölgesel konular da gündemimizde. Ayrıca, teröre karşı gösterdiğiniz dayanışma için teşekkür ediyorum. Bu, çok anlamlı." ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE VE İNGİLTERE "VAZGEÇİLMEZ İLİŞKİLERE SAHİP"

İngiltere Dışişleri Bakanı Lammy de Bakan Fidan'ı bugün Londra'da ağırlamaktan duyduğunu memnuniyeti dile getirerek muhalefetteyken Fidan ile görüşmesinden çok memnun kaldığını, o günden bu yana birkaç kez görüştüklerini aktardı.

Lammy, "Birleşik Krallık ve Türkiye, Avrupa'nın iki ucundaki NATO müttefikleri olarak vazgeçilmez ilişkilere sahip. Birlikte birçok konuda aynı görüşleri savunuyoruz." dedi.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketine (TUSAŞ) düzenlenen terör saldırısı nedeniyle Türkiye ile dayanışma içerisinde olduklarını vurgulayan Lammy, saldırıda hayatını kaybedenlere taziyede bulundu.

Lammy, Fidan ile özellikle Avrupa ve Orta Doğu'daki savaş ve Sudan'daki ortak endişelerle alakalı konuşacakları çok konu olduğunu belirterek "Ayrıca, Birleşik Krallık ve Türkiye muazzam ticari ilişkilere sahip. Ticari ilişkilerimiz 26 milyar sterlin düzeyinde. 101 yılın üzerine kurulu kuvvetli bağlarımız mevcut. Bu, oldukça inanılmaz ve bu yüzden bugün sizi burada ağırlamak harika." diye konuştu.