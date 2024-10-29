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Cumhuriyet Bayramı kutlamaları sırasında kaza: 2 polis yaralandı

Tekirdağ'da Cumhuriyet Bayramı kutlamaları sırasında yapılan motosikletli polis gösterisi sırasında, vatandaşların alana girmemesi için güvenlik önlemi almaya çalışan 2 polis, motosikletin çarpması sonucu hafif şekilde yaralandı.

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Giriş Tarihi :29 Ekim 2024 , 17:43 Güncelleme Tarihi :29 Ekim 2024 , 17:59
Cumhuriyet Bayramı kutlamaları sırasında kaza: 2 polis yaralandı

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Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde, Cumhuriyet Bayramı kutlamaları sırasında yapılan motosikletli polis gösterisi sırasında, vatandaşların alana girmemesi için güvenlik önlemi almaya çalışan 2 polis, motosikletin çarpması sonucu hafif şekilde yaralandı.

Cumhuriyet Bayramı kutlamaları sırasında kaza: 2 polis yaralandı (İHA) Cumhuriyet Bayramı kutlamaları sırasında kaza: 2 polis yaralandı (İHA)

Süleymanpaşa sahil yolunda gerçekleştirilen kutlamalar sırasında, yunus timleri gösteri yaparken vatandaşların gösteri alanına girmemesi için bölgede önlem almaya çalışan 2 polise, gösteri yapan bir motosikletli polis çarptı. Kazayı çevredeki vatandaşlar endişeyle izlerken, hafif yaralı polisler olay yerinde sağlık ekiplerince tedavi edildi.

Cumhuriyet kutlamalarında kaza

Cumhuriyet Bayramı kutlamaları sırasında kaza: 2 polis yaralandı (İHA) Cumhuriyet Bayramı kutlamaları sırasında kaza: 2 polis yaralandı (İHA)

Kaza anı ise kameralara yansıdı.

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