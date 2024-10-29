Başkan Erdoğan’dan 29 Ekim mesajı: Terör belasını tarihe gömmemiz gerektiğini biliyoruz

Türk milletinin, Cumhurbaşkanlığı Forsu'ndaki 16 yıldızda manasını bulan, 2 bin 200 yılı aşan köklü bir devlet geleneğine sahip olduğunu belirten Erdoğan, bu köklü devlet birikimini, soydaşlar ve dostların da iştirakiyle insanlığın ortak mirasına en büyük katkıyı sunacak şekilde kullanmayı, geliştirmeyi ve güçlendirmeye hedeflediklerini söyledi.

Başkan Erdoğan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in ilanının 101'inci yılını, yayımladığı video mesaj ile kutladı. (AA)

Başkan Erdoğan, "Hem ülke sınırlarımız içinde hem bölgemizde hem dünyada barışın, huzurun, güvenliğin ve adaletin hakim kılınması için milletimizin bu kadim tarihi perspektifine ve medeniyet değerlerimize daha sıkı sarılacağız. Verdiğimiz mücadelenin gayesine ulaşmasını ne terör örgütleri ne yayılmacı heveslerle bölgemizi kana ve ateşe bulamaya çalışanlar ne de onları destekleyip, şımartan emperyalistler engelleyebilir." diye konuştu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan (AA)

Bu amaçla nerede eksiklik varsa hepsini birer birer tamamlayarak, Türkiye'yi muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkarmak için gece-gündüz çalıştıklarını vurgulayan Başkan Erdoğan, "Milletimizin desteğiyle geride bıraktığımız bu dönemde, çok büyük fedakarlıklar yaparak nice sinsi oyunları ve tuzakları bozarak, nice hain saldırıları boşa çıkartarak, gerçekten çok önemli kazanımlar elde ettik." dedi.

"AYDINLIK YARINLARA KAVUŞMAK İÇİN AŞMAMIZ GEREKEN AZ SAYIDA ENGEL KALDI"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, güvenlikten teknolojiye, diplomasiden ekonomiye her alanda yapılan fedakarlıkların karşılığının alınacağı bir sürecin arifesinde olunduğunu belirterek, şunları kaydetti: