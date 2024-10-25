Yenidoğan Çetesi skandalında vicdansızlığın kaydı ortaya çıktı: "Dosyada kötüleşip entübe olmuş gibi göstereyim"

Bağcılar Medilife Hastanesi 'nde yoğun bakım sorumlu hemşiresi olarak görev yapan Çağla Durmuş'un yapılan usulsüzlüklere ilişkin kan donduran görüşmeleri de mahkeme onayını bekleyen iddianamede yer aldı.

"BİR ŞEYLER YAKALAYACAKLAR KESİN" İddianamede şüpheli hemşire Çağla Durmuş'un Karakoç bebeğin ölümü ile ilgili gerçeği gizlemeye çalışarak örgüt yöneticilerinden İlker Gönen'den aldığı talimat ile bebeğin ölüm sebebi ve SGK'ya fatura edilecek raporun değiştirilmesini sağladığı, Okutucu bebeğin ise raporunu okumakta ihmal göstermesi nedeni ile bebeğin göz rahatsızlığının ilerlediği ve alması gereken tedaviyi zamanında alamadığı tespit edildi.

Yenidoğan çetesi böyle gözaltına alındı. (Takvim.com.tr/Arşiv)

Kolluk fezlekesinde yaptığı bir görüşmede ise denetimden bahsederek, "Orda bir şey bırakma diyorum...Dolap ilaçlarını kaldırdınız değil mi? Onlar önemli diğer ilaçlardan" şeklinde görüşmeler yaptığı ve bir denetimden bahsettiği konuşmasında ise "Bakalım yani bir şeyler yakalayacaklar kesin. Yakalamama şansları yok çünkü. Ederi ne olacak acaba" dediği öğrenildi.

"ENTÜBE DEĞİLDİ AMA ENTÜBE GÖSTERDİK"

Vicdansız hemşire kolluk fezlekesinde yer alan bir başka görüşmesinde ise entübe olmayan Duru bebeği entübe gösterdiklerini şu cümlelerle anlattı:

"Ölenler arasından patlak verebilecek tek dosya Duru'nun dosyası. Çünkü Temmuz'dan önce bölünmüş dosya. Komple ayın başından itibaren aldıkları için Duru geldiğinde entübe değildi biliyorsunuz ama entübe gösterdik biz. Çarşafları uyumlu değil onda patlayabiliriz."