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Yenidoğan Çetesi skandalında vicdansızlığın kaydı ortaya çıktı: "Dosyada kötüleşip entübe olmuş gibi göstereyim"

Yenidoğan çetesine ilişkin 47 şüpheli hakkında hazırlanan iddianamede her gün kan donduran yeni bir detay ortaya çıkıyor. Son olarak yoğun bakım sorumlu hemşiresi olarak görev yapan Çağla Durmuş'un telefon görüşmeleri de mahkeme onayını bekleyen iddianamede yer aldı. Örgüt yöneticisi İlker Gönen'den aldığı talimat ile bir bebeğin ölüm sebebi ve SGK'ya fatura edilecek raporun değiştiren Durmuş'un entübe olmayan başka bir bebeği entübe gösterdiği belirlendi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :25 Ekim 2024 , 08:53 Güncelleme Tarihi :25 Ekim 2024 , 08:53
Yenidoğan Çetesi skandalında vicdansızlığın kaydı ortaya çıktı: Dosyada kötüleşip entübe olmuş gibi göstereyim

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Yenidoğan çetesine ilişkin 47 şüpheli hakkında hazırlanan iddianamede yer alan korkunç detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor.

Bağcılar Medilife Hastanesi'nde yoğun bakım sorumlu hemşiresi olarak görev yapan Çağla Durmuş'un yapılan usulsüzlüklere ilişkin kan donduran görüşmeleri de mahkeme onayını bekleyen iddianamede yer aldı.

Bağcılar Medilife Hastanesi (Takvim.com.tr/Arşiv)Bağcılar Medilife Hastanesi (Takvim.com.tr/Arşiv)

"BİR ŞEYLER YAKALAYACAKLAR KESİN"
İddianamede şüpheli hemşire Çağla Durmuş'un Karakoç bebeğin ölümü ile ilgili gerçeği gizlemeye çalışarak örgüt yöneticilerinden İlker Gönen'den aldığı talimat ile bebeğin ölüm sebebi ve SGK'ya fatura edilecek raporun değiştirilmesini sağladığı, Okutucu bebeğin ise raporunu okumakta ihmal göstermesi nedeni ile bebeğin göz rahatsızlığının ilerlediği ve alması gereken tedaviyi zamanında alamadığı tespit edildi.

Yenidoğan çetesi böyle gözaltına alındı. (Takvim.com.tr/Arşiv)Yenidoğan çetesi böyle gözaltına alındı. (Takvim.com.tr/Arşiv)

Kolluk fezlekesinde yaptığı bir görüşmede ise denetimden bahsederek, "Orda bir şey bırakma diyorum...Dolap ilaçlarını kaldırdınız değil mi? Onlar önemli diğer ilaçlardan" şeklinde görüşmeler yaptığı ve bir denetimden bahsettiği konuşmasında ise "Bakalım yani bir şeyler yakalayacaklar kesin. Yakalamama şansları yok çünkü. Ederi ne olacak acaba" dediği öğrenildi.

"ENTÜBE DEĞİLDİ AMA ENTÜBE GÖSTERDİK"
Vicdansız hemşire kolluk fezlekesinde yer alan bir başka görüşmesinde ise entübe olmayan Duru bebeği entübe gösterdiklerini şu cümlelerle anlattı:

"Ölenler arasından patlak verebilecek tek dosya Duru'nun dosyası. Çünkü Temmuz'dan önce bölünmüş dosya. Komple ayın başından itibaren aldıkları için Duru geldiğinde entübe değildi biliyorsunuz ama entübe gösterdik biz. Çarşafları uyumlu değil onda patlayabiliriz."

Yenidoğan bebek (Takvim.com.tr/Arşiv)Yenidoğan bebek (Takvim.com.tr/Arşiv)

"HAYATA DÖNEBİLME SÜRECİNİ KAYBETMİŞİZ"
Şüpheli Durmuş, bir başka telefon görüşmesinde ise Karakoç bebeğin aslında hayata dönme ihtimali olduğunu ama o süreci kaçırdıklarını belirterek; "Hocam Karakoç ex şu anda kalp atılması 80 saturasyon 30 ama 80'nde adrenalin ile yani, ölü morlukları falan da oluştu, aileye de kötüleşti diye haber verdik, birazdan ex kabul ederiz. Öleceği belliydi ama şey aspire etmiş, onun dönebilme sürecini kaybetmişiz biz, ben dosyada kötüleşip entübe olmuş gibi göstereyim, diğer günlerde stabil ama yapacak bir şey yok." dedi.

Yenidoğan Bebek Çetesi lideri Fırat Sarı (Takvim.com.tr/Arşiv)Yenidoğan Bebek Çetesi lideri Fırat Sarı (Takvim.com.tr/Arşiv)

Örgüt yöneticisi İlker Gönen ise, "Üzüldüm bu çocuğa bir yandan da sevindim kurtuldu" şeklinde yanıt verdi.

GIDA KAÇMASINDAN ÖLEN BEBEĞİN EPİKRİZ RAPORUNU DEĞİŞTİRMİŞ
Şüpheli Çağla Durmuş'un hastanede resmi bir görevi olmayan örgüt yöneticisi İlker Gönen'i arayarak solunum yoluna gıda kaçması sonucu ölen bir bebek hakkında bunu gizlemek adına talimatlar aldığı, epikriz raporlarını bu yönde değiştirdikleri de tespit edildi.

Yenidoğan bebek (Takvim.com.tr/Arşiv)Yenidoğan bebek (Takvim.com.tr/Arşiv)

"EVİ SU BASTI DERSİNİZ HOCAM"
Durmuş'un kolluk fezlekesinde yer alan bir başka görüşmesinde ise Kırçiçek bebeğin öldüğü saatlerde görevli doktor Dursun Eryılmaz'ın hastanede bulunmadığının İl Sağlık Müdürlüğü tarafından tespit edilmesi üzerine doktor Dursun'a hitaben, "Evi su bastı dersiniz hocam, bozuntuya vermeyelim" dediği ortaya çıktı.

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