Sevgilisinin eski sevgililerini gözaltına aldırdı

Zonguldak Adliyesi'nde ortalık karıştı. Çaycuma Cumhuriyet Başsavcısı Y.C'nin, avukat sevgilisinin, aralarında avukat ve askerin de bulunduğu 5 eski sevgilisini gözaltına aldırdığı iddia edildi. İddiaya göre; Başsavcı, aralarında avukat ve askerin de bulunduğu 5 kişiyi kendi adına Instagram hesabı açtıkları suçlamasıyla "Kişisel verilerin hukuksuz bir şekilde ele geçirilmesi" sebebiyle yakalattı. Soruşturmada ismi geçen Zonguldak Barosu'na kayıtlı avukat Ö.U.K. ile avukat E.Ö.'nün ofisinde çalışan bir personel serbest bırakıldı. C'nin kıskançlık nedeniyle 'keyfi bir soruşturma' yürüttüğü iddia edildi. Başsavcı Y.C, "Bu konuda açıklama yapamam, İl Başsavcımız konuyu yakından takip ediyor. O açıklama yapabilir" diye konuştu.

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