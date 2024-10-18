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Başkan Erdoğan'dan Azerbaycan'a kutlama mesajı

Başkan Erdoğan, "Dostumuz, kardeşimiz; iki devlet, tek millet anlayışına sahip olduğumuz Azerbaycan’ın 18 Ekim Bağımsızlık Günü’nü en kalbî duygularımla tebrik ediyorum" açıklamasını yaptı.

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Giriş Tarihi :18 Ekim 2024 , 19:24 Güncelleme Tarihi :18 Ekim 2024 , 19:24
Başkan Erdoğan’dan Azerbaycan’a kutlama mesajı

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'ın Bağımsızlık Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Azerbaycan'ın Bağımsızlık Günü'nü kutladıBaşkan Recep Tayyip Erdoğan Azerbaycan'ın Bağımsızlık Günü'nü kutladı

Başkan Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda mesajı yayınladı:

"Dostumuz, kardeşimiz; iki devlet, tek millet anlayışına sahip olduğumuz Azerbaycan'ın 18 Ekim Bağımsızlık Günü'nü en kalbî duygularımla tebrik ediyorum.

Cumhurbaşkanı, değerli gardaşım İlham Aliyev ve tüm Azerbaycan halkına Türkiye'nin selam ve muhabbetlerini iletiyorum."

Başkan Erdoğan paylaşımında, Türk ve Azerbaycan bayraklarının birlikte dalgalandığı görsele de yer verdi.

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