Tunceli Valiliği açıkladı! 27 şehidimizin katili Ahmet Kalker kod adlı terörist yakalandı

Türk Silahlı Kuvvetleri terörle mücadelesini hız kesmeden devam ettiriyor. Sabah saatlerinden bu yana teröre vurulan üst üste darbe haberleri geliyor.
Gara ve Hakurk'ta 14 terörist etkisiz hale getirilirken, PKK'nın sözde Tel Rıfat sorumluları Mazlum kod Hüseyin ÖZTÜRK ve Zelal Afrin kod Vidan FATE'yi etkisiz hale getirildi.
BİR HABER DE TUNCELİ'DEN
Tunceli'de jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 27 güvenlik görevlisini şehit edilmesi, 22'si jandarma 13'ü TSK personeli olmak üzere 35 güvenlik görevlisi ile 2 vatandaşın yaralanmasıyla sonuçlanan 20 terör olayının şüphelisi PKK-KCK terör örgütü mensubu şüpheli yakalandı.
PKK'lı Ahmet Kalker yakalandı (İHA)
Tunceli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri önemli bir operasyona imza attı. Ekipler tarafından yapılan operasyonda, 27 güvenlik görevlisini şehit edilmesi, 22'si jandarma 13'ü TSK personeli olmak üzere 35 güvenlik görevlisi ile 2 vatandaşın yaralanmasıyla sonuçlanan 20 terör olayının şüphelisi PKK-KCK terör örgütü mensubu Ahmet Kalker kod isimli M.A. yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı'nda işlemleri tamamlanan ve adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Teröre geçti yok (İHA)
Öte yandan yurt dışında bulunan, terör örgütüne üye olma suçundan aranan PKK, KCK ve YPG terör örgütü mensubu C.A.'nın ikna edilerek ülkeye dönmesinin sağlandığı ve adli işlemlerin sürdüğü bildirildi.