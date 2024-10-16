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Tunceli Valiliği açıkladı! 27 şehidimizin katili Ahmet Kalker kod adlı terörist yakalandı

1995 ile 2000 yılları arasında Tunceli kırsalında, 27 güvenlik görevlisini şehit eden, 35 güvenlik görevlisi ile 2 sivili yaralayan Ahmet Kalker kod adlı terörist canlı olarak yakalandı.

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Giriş Tarihi :16 Ekim 2024 , 09:44 Güncelleme Tarihi :16 Ekim 2024 , 10:29
Tunceli Valiliği açıkladı! 27 şehidimizin katili Ahmet Kalker kod adlı terörist yakalandı

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BİR HABER DE TUNCELİ'DEN

Tunceli'de jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 27 güvenlik görevlisini şehit edilmesi, 22'si jandarma 13'ü TSK personeli olmak üzere 35 güvenlik görevlisi ile 2 vatandaşın yaralanmasıyla sonuçlanan 20 terör olayının şüphelisi PKK-KCK terör örgütü mensubu şüpheli yakalandı.

PKK'lı Ahmet Kalker yakalandı (İHA)PKK'lı Ahmet Kalker yakalandı (İHA)

Tunceli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri önemli bir operasyona imza attı. Ekipler tarafından yapılan operasyonda, 27 güvenlik görevlisini şehit edilmesi, 22'si jandarma 13'ü TSK personeli olmak üzere 35 güvenlik görevlisi ile 2 vatandaşın yaralanmasıyla sonuçlanan 20 terör olayının şüphelisi PKK-KCK terör örgütü mensubu Ahmet Kalker kod isimli M.A. yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı'nda işlemleri tamamlanan ve adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Teröre geçti yok (İHA)Teröre geçti yok (İHA)



Öte yandan yurt dışında bulunan, terör örgütüne üye olma suçundan aranan PKK, KCK ve YPG terör örgütü mensubu C.A.'nın ikna edilerek ülkeye dönmesinin sağlandığı ve adli işlemlerin sürdüğü bildirildi.

Tunceli Valiliği açıkladı! 27 şehidimizin katili Ahmet Kalker kod adlı terörist yakalandı

Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu (X canlı yayın ekran görüntüsü)Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu (X canlı yayın ekran görüntüsü)

27 ŞEHİDİMİZİN KATİLİ YAKALANDI

Operasyon hakkında bilgi veren Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, "Jandarma teşkilatımız çok önemli bir operasyona imza attı. 1995 ve 2000 yılları arasında ilimizde 25'i jandarma 2'si TSK personeli olmak üzere 27 güvenlik görevlimizin şehit edilmesi olayına karışan 22'si jandarma 13'ü TSK personeli olmak üzere 35 güvenlik görevlimiz ile 2 vatandaşımızın yaralanması ile sonuçlanan 20 terör olayının şüphelisi PKK-KCK terör örgütü mensubu Ahmet Kalker kod isimli M.A. isimli terörist düzenlenen operasyon ile yakalandı ve mahkemece tutuklandı. Bununla beraber yurt dışında bulunan, terör örgütüne üye olma suçundan aranan C.A. isimli PKK, KCK, YPG terör örgütü mensubu ikna edildi. 8 Ekim 2024 tarihinde ülkeye dönmesi sağlandı ve adli işlemler başladı" dedi.

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