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TBMM'nin gündemi yoğun! Lübnan tezkeresi uzatılacak mı? 9. Yargı paketi, tüketicilerin korunması...

Türkiye Büyük Millet Meclisi yeni yasama yılına hızlı başladı. 15 Ekim Salı günü çalışmaya başlayacak olan Genel Kurul’un gündeminde Lübnan’daki Türk askerinin görev süresinin 1 yıl uzatılması var. Öte yandan tüketicilerin korunması için kanun teklifi ve 9. Yargı paketi de TBMM gündemi arasında yer alıyor.

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Giriş Tarihi :14 Ekim 2024 , 10:20 Güncelleme Tarihi :14 Ekim 2024 , 10:43
TBMM’nin gündemi yoğun! Lübnan tezkeresi uzatılacak mı? 9. Yargı paketi, tüketicilerin korunması...

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15 Ekim Salı günü çalışmasına başlayacak Genel Kurul, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni ele alacak. Teklife göre kredi veren ile tüketiciler arasındaki sözleşmelerin şekil şartı, bir bilişim veya elektronik haberleşme cihazı üzerinden gerçekleştirilecek ve tüketici kimliğinin doğrulanmasını içeren yöntemler yoluyla kurulabilmesine imkân sağlanacak. Doğrudan satış sistemine ilişkin hususlar düzenlenerek, tarafların hak ve yükümlülükleri belirgin hale getirilecek.

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Uzlaşma müessesesinin, ticari reklam ve haksız ticari uygulamalara ilişkin hükümler için de uygulanmasına imkân tanınacak. Yurt içinde yerleşik pazar yerlerinin rekabet gücünün artırılarak yurt dışı menşeli pazar yerlerine karşı korunması, istihdam seviyesinin artırılması ve ihracat artışına hız kazandırılarak daha çok işletmenin ihracata yönelmesinin sağlanması amacıyla destekleyici tedbirler alınacak.

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Genel Kurul'da kamuoyunda "9. Yargı Paketi" olarak bilinen Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin de görüşmelerine başlaması bekleniyor.

TBMM’nin gündemi yoğun! Lübnan tezkeresi uzatılacak mı? 9. Yargı paketi, tüketicilerin korunması...

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LÜBNAN TEZKERESİ
Ayrıca Genel Kurulun, Lübnan'daki Türk askerinin görev süresinin bir yıl daha uzatılmasına ilişkin tezkereyi görüşmesi de bekleniyor.
TBMM ihtisas komisyonları da toplanarak gündemdeki konuları ele alacak. Sabah'ta yer alan habere göre, Plan ve Bütçe Komisyonu, Savunma Sanayii Destekleme Fonu kaynaklarını artırmak amacıyla hazırlanan kanun teklifinin görüşmelerine başlayacak. Dilekçe Komisyonu ile bu komisyon bünyesindeki Türkiye'de Finansal Okuryazarlığın Yaygınlaştırılması ve Düzeyinin Artırılması Alt Komisyonu ayrı ayrı toplanacak. Alt komisyonda, Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Finansal Okuryazarlık ve Erişim Derneği yetkilileri sunum yapacak.

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2025 BÜTÇESİ SUNULACAK
Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu da basına kapalı gerçekleştireceği toplantılarında Devlet İstihbarat Hizmetleri ile Güvenlik ve İstihbari Nitelikteki Faaliyetlere İlişkin 2023 Yılı Raporunun görüşmeleri kapsamında Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Mali Suçları Araştırma Kurulu yetkililerini dinleyecek.
Bu arada 2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesi 17 Ekim 2024'te TBMM Başkanlığı'na sunulacak.

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