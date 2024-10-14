TBMM’nin gündemi yoğun! Lübnan tezkeresi uzatılacak mı? 9. Yargı paketi, tüketicilerin korunması...

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LÜBNAN TEZKERESİ

Ayrıca Genel Kurulun, Lübnan'daki Türk askerinin görev süresinin bir yıl daha uzatılmasına ilişkin tezkereyi görüşmesi de bekleniyor.

TBMM ihtisas komisyonları da toplanarak gündemdeki konuları ele alacak. Sabah'ta yer alan habere göre, Plan ve Bütçe Komisyonu, Savunma Sanayii Destekleme Fonu kaynaklarını artırmak amacıyla hazırlanan kanun teklifinin görüşmelerine başlayacak. Dilekçe Komisyonu ile bu komisyon bünyesindeki Türkiye'de Finansal Okuryazarlığın Yaygınlaştırılması ve Düzeyinin Artırılması Alt Komisyonu ayrı ayrı toplanacak. Alt komisyonda, Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Finansal Okuryazarlık ve Erişim Derneği yetkilileri sunum yapacak.