TBMM’nin gündemi yoğun! Lübnan tezkeresi uzatılacak mı? 9. Yargı paketi, tüketicilerin korunması...

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LÜBNAN TEZKERESİ
Ayrıca Genel Kurulun, Lübnan'daki Türk askerinin görev süresinin bir yıl daha uzatılmasına ilişkin tezkereyi görüşmesi de bekleniyor.
TBMM ihtisas komisyonları da toplanarak gündemdeki konuları ele alacak. Sabah'ta yer alan habere göre, Plan ve Bütçe Komisyonu, Savunma Sanayii Destekleme Fonu kaynaklarını artırmak amacıyla hazırlanan kanun teklifinin görüşmelerine başlayacak. Dilekçe Komisyonu ile bu komisyon bünyesindeki Türkiye'de Finansal Okuryazarlığın Yaygınlaştırılması ve Düzeyinin Artırılması Alt Komisyonu ayrı ayrı toplanacak. Alt komisyonda, Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Finansal Okuryazarlık ve Erişim Derneği yetkilileri sunum yapacak.
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2025 BÜTÇESİ SUNULACAK
Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu da basına kapalı gerçekleştireceği toplantılarında Devlet İstihbarat Hizmetleri ile Güvenlik ve İstihbari Nitelikteki Faaliyetlere İlişkin 2023 Yılı Raporunun görüşmeleri kapsamında Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Mali Suçları Araştırma Kurulu yetkililerini dinleyecek.
Bu arada 2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesi 17 Ekim 2024'te TBMM Başkanlığı'na sunulacak.