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İstanbul'da PKK’nın sözde siyasal yapılanmasına darbe: 3 şahıs cezaevine gönderildi

İstanbul'da, bölücü terör örgütü PKK'nın siyasal alan yapılanması KCK/TDÖ ve gençlik yapılanması DGH'ya yönelik düzenlenen operasyon kapsamında 4 ilçede gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 3'ü tutuklandı.

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Giriş Tarihi :10 Ekim 2024 , 22:10 Güncelleme Tarihi :10 Ekim 2024 , 22:10
İstanbul’da PKK’nın sözde siyasal yapılanmasına darbe: 3 şahıs cezaevine gönderildi

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Terörle Mücadele (TEM) Şube ekipleri, bölücü terör örgütü ve onun çeşitli uzantılarına yönelik kapsamlı bir operasyon gerçekleştirmişti.

Örgütün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yapılan operasyonda, PKK/KCK terör örgütünün siyasal alan yapılanması KCK/TDÖ (Kürdistan Demokratik Toplum Konfederalizmi/Türkiye Demokratik Örgütlenmesi) içerisinde İstanbul Tuzla'da faaliyet yürüten, geçmiş dönemlerde PKK/KCK-PYD/YPG silahlı terör örgütünde faaliyet gösteren ve örgütün gençlik yapılanması DGH saflarında faaliyet gösteren bazı şüpheliler tespit edilerek, özel harekat timlerinin de katıldığı baskınlarda, haklarında yakalama kararı bulunan 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştı.

3 KİŞİ TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Emniyette sorguları tamamlanan 5 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Mahkemede ifadeleri alınan şüphelilerden 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 3 kişi ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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