Üniversitede fuhuş ve cinsel istismar iddiası!

Harran Üniversitesi'nde yüksek lisans eğitimi gören bazı öğrencilerin cinsel istismara uğradığı ve fuhşa zorlandıkları öne sürüldü. İddiaların boşanma aşamasındaki personelin karşılıklı suçlamalarına dayandığını açıklayan üniversite yönetimi, olaya ilişkin soruşturma komisyonu kurulduğunu bildirdi.
Üniversiteden yapılan yazılı açıklamada, gerçeği yansıtmayan mesnetsiz iddialar üzerinden sistematik bir karalama kampanyası başlatıldığı belirtildi. Açıklamada, iddiaların boşanma aşamasındaki personelin özel hayatlarına ilişkin karşılıklı suçlamalara dayandığı ifade edildi. Konuya ilişkin başlatılan soruşturmanın sürdüğü ifade edilen açıklamada, "Soruşturmanın gizliliği gereği kamuoyuyla paylaşım yapılmamaktadır" denildi.