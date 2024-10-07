Emine Erdoğan ile tokalaştığı için linç edilen Azra Akın’dan tokat gibi cevap!

Azra Akın, "Normal Doğum Eylem Planı Tanıtım Toplantısı"nda konuşma yaptı. Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'la sohbet edip tokalaştı. Sırf bu yüzden linç uğradı. Tokat gibi bir mesaj yayınladı:

"Üzülerek görmekteyim ki kutuplaşmadan en çok yakınan kesimler, aynı konuda bayrağı en önde taşıyor. Konuları düşünme ve değerlendirme fırsatını ellerinin tersiyle itiyor. Sezaryen doğum, bugün ülkemizde iki katına çıkmış durumda... Yetkililerin ters giden uygulamalara karşı tedbir alması gibi önemli çalışmaları her zaman destekleyeceğim."