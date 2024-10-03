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Akkuyu Nükleer Güç Santrali ile yılda 18 milyon ton karbondioksit azalacak

Akkuyu Nükleer A.Ş., nükleer alana ilgi duyan ziyaretçileriyle TEKNOFEST'TE buluştu. Nükleer santralin son durumu ile ilgili bilgi veren, Denis Sezemin santral için, “4 güç ünitesinin inşaatı tamamlandığında yılda 18 milyon ton karbondioksidin azalmasına olanak sağlayacak." dedi.

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Giriş Tarihi :03 Ekim 2024 , 14:53 Güncelleme Tarihi :03 Ekim 2024 , 14:53
Akkuyu Nükleer Güç Santrali ile yılda 18 milyon ton karbondioksit azalacak

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Adana'da düzenlenen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST)'nde 'Nükleer güç santrali herkes için' konseptiyle stant kuran Akkuyu Nükleer A.Ş., nükleer alana ilgi duyan ziyaretçileriyle buluştu.

Akkuyu Nükleer A.Ş. Organizasyon Direktörü Denis Sezemin (DHA)Akkuyu Nükleer A.Ş. Organizasyon Direktörü Denis Sezemin (DHA)

Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) son durumunu paylaşan Akkuyu Nükleer A.Ş. Organizasyon Direktörü Denis Sezemin santral için, "4 güç ünitesinin inşaatı tamamlandığında yılda 18 milyon ton karbondioksidin azalmasına olanak sağlayacak. Türkiye, alanında yetişmiş nükleer mühendislere de sahip olacak. İleride sadece yurt içinde değil, yurt dışındaki nükleer güç santralleri inşasına da katılım sağlayacak" dedi.



Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ana yürütücülüğünde bu yıl 7'ncisi Adana'da düzenlenen TEKNOFEST, kamu kuruluşları, teknoloji devleri, üniversiteler ve medya kuruluşlarının da aralarında olduğu 128 kurumun katılımıyla ziyaretçileriyle buluştu. Adana Havalimanı'nda düzenlenen etkinlikte Akkuyu Nükleer A.Ş. de yer aldı. Stantta, genç ve çocuklara fizik ve kimya alanlarında kendilerini geliştirebilecekleri etkinlikler sunuldu.



SEZEMİN: NÜKLEER GÜÇ SANTRALİ, HERKES İÇİN

Akkuyu Nükleer A.Ş. Üretim ve İnşaat Organizasyon Direktörü Denis Sezemin, Akkuyu NGS'nin son durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu. Sezemin, TEKNOFEST'e yeniden katılmanın, kendileri için büyük önem arz ettiğini belirterek, "TEKNOFEST'e her yıl yeni bir konseptle katılmaya çalışıyoruz. Bu yıl da standımızı oluştururken, 'Nükleer güç santrali herkes için' konseptiyle yola çıktık. Çünkü nükleer güç demek, sadece nükleer mühendislerin çalıştığı bir proje değil; fizik uzmanları, kimyagerler, inşaatçılar gibi çok sayıda meslek temsilcisinin bir arada görev yaptığı bir proje. Dolayısıyla standımızda hem yetişkinler hem de çocuklar ilgilerini çekebilecek aktiviteler bulacaklar" diye konuştu.


'TÜRK ÜRETİCİLER ÖNEMLİ BİR DENEYİM KAZANIYOR'

Türkiye'nin, bir nükleer güç santrali inşa ederken, aynı zamanda alanında yetişmiş nükleer mühendislere sahip olacağının altını çizen Sezemin, şunları söyledi:

"Akkuyu NGS inşaatı projesinde tedarikçi olarak katılım sağlayan Türk üreticilerin, bu inşaatla birlikte çok büyük deneyimler kazandığını söyleyebiliriz. Bu üreticiler ileride sadece yurt içinde değil, yurt dışındaki nükleer güç santrallerinin inşasına da katılım sağlayacak. Nükleer güç santrali gibi önemli tesislerin inşaatında görev almak için kalite konusunda önemli gereklilikleri yerine getirmek gerekiyor. Türk üreticiler bu konuda çok önemli bir deneyim kazanıyorlar."



'DÜNYANIN İKLİM GÜNDEMİNE KATKI SAĞLAYACAK'

Akkuyu NGS'nin, Türkiye'nin dekarbonizasyon konusundaki hedeflerine de katkı sağlayacağına vurgu yapan Sezemin, "Akkuyu NGS'nin 4 güç ünitesinin de inşaatı tamamlandığında, yılda 18 milyon ton karbondioksitin azalmasına olanak sağlayacak. Türkiye'nin, Paris Sözleşmesi'ne katılan bir ülke olarak üstlenmiş olduğu yükümlülükler var ve 2030 yılına kadar bu emisyonları yüzde 21 oranında azaltması gerekiyor. Akkuyu NGS faaliyete geçtiğinde bu konuda Türkiye'nin yüzde 21 dekarbonizasyon hedefinin yüzde 16'sını gerçekleştirmiş olacak. Aslında sadece Türkiye'nin değil, dünyanın iklim gündemine de katkı sağlayacak" ifadelerini kullandı.


ELEKTRİK İHTİYACININ YÜZDE 10'UNU KARŞILAYACAK

Ticari Operatörler Grubu Kıdemli Uzmanı Ahmet Yasin Öner de, Akkuyu NGS'nin, Türkiye'nin elektrik ihtiyacının yüzde 10'unu karşılayacağını belirtti. Nükleer enerjinin sürdürülebilirliğine dikkat çeken Öner, Akkuyu NGS'nin ülkeye büyük katkısı olacağını dile getirdi.

Nükleer Güvenlik Birimi Nötron Fiziği Hesaplamaları Baş Uzmanı Mehmet Türütoğlu (DHA)Nükleer Güvenlik Birimi Nötron Fiziği Hesaplamaları Baş Uzmanı Mehmet Türütoğlu (DHA)

TÜRÜTOĞLU: YÜKSEK STANDARTLARA SAHİP, ÖRNEK BİR PROJE

Nükleer Güvenlik Birimi Nötron Fiziği Hesaplamaları Baş Uzmanı Mehmet Türütoğlu ise, nükleer enerji alanına merak duyan gençlere tavsiyelerde bulunarak, "Akkuyu NGS ülkemizin ilk santrali. Var olan güvenlik önlemleri vesilesiyle dünyada da sayılı, yüksek standartlara sahip, örnek bir proje. Bu kapsamda bu alanda birikimi olup, kendini geliştirmek isteyen herkes bizimle görev alabilir" dedi.

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