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Fettah ne demek? İran'ın İsrail saldırılarında kullandığı Fettah füzesi özellikleri! İran'ın hipersonik füzesi Fettah menzili ve hızı...

İran, son İsrail saldırısına yanıt olarak hipersonik Fettah füzelerini sahaya sürdü. 1400 kilometre menzile sahip olan bu füzeler, geçtiğimiz yıl tanıtıldığında büyük yankı uyandırmıştı. Adını İran'ın dini lideri Ali Hamaney'in verdiği Fettah, ses hızının 13 katı bir hızla hareket edebiliyor. Uzay sınırında ve atmosfer içinde yüksek manevra kabiliyetine sahip olan bu füze, İsrail'in savunma sistemlerini etkisiz bırakmak amacıyla geliştirildi. İran Devrim Muhafızları yetkilileri, bu füzelerin durdurulamayacağını ve hedefe kesin isabet oranı ile vurabileceğini belirtiyor. İşte füze hakkında tüm merak edilenler...

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Giriş Tarihi :02 Ekim 2024 , 08:33 Güncelleme Tarihi :02 Ekim 2024 , 08:33
Fettah ne demek? İran’ın İsrail saldırılarında kullandığı Fettah füzesi özellikleri! İran’ın hipersonik füzesi Fettah menzili ve hızı...

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Orta Doğu'da tansiyon giderek yükseliyor. İran, geçtiğimiz günlerde İsrail'e yönelik gerçekleştirdiği saldırılarda 500'den fazla füze fırlattığını duyurdu. Bunlar arasında en dikkat çekici olan ise 1400 kilometre menzile sahip hipersonik füze Fettah. Bu füze ilk kez 2023'te tanıtılmış ve isim babası olarak İran'ın dini lideri Ali Hamaney gösterilmişti. Kudüs ve Tel Aviv'de patlama sesleri duyulurken, İsrail ise sadece iki vatandaşının hafif yaralandığını bildirdi. İran, Fettah füzelerinin yüksek hız ve manevra kabiliyeti ile durdurulmasının zor olduğunu savunuyor. Orta Doğu'da askeri dengeyi değiştirebilecek bu füze, bölgedeki güvenlik dengelerini bir kez daha gündeme taşıdı.

Fettah füzesi özellikleriFettah füzesi özellikleri

İran'ın hipersonik füzesi Fettah, Orta Doğu'da büyük yankı uyandıran bir silah sistemi olarak öne çıkıyor. Fettah füzesi, hem menzil hem de hızı ile dikkat çekiyor. İşte Fettah ve Fettah 2 hipersonik füzelerinin öne çıkan teknik özellikleri ve kullanıldığı operasyonlar hakkında detaylar...

Fettah 2 füzesi özellikleriFettah 2 füzesi özellikleri

🔹 FETTAH FÜZESİ

Menzil: 1400 km

Hız: Mach 13+ (Ses hızının 13 katı ve üzeri)

Uzunluk: ~11.5 m

Çap: ~80 cm

Toplam Ağırlık: 4000-4600 kg

Savaş Başlığı Ağırlığı: 1000 kg

Patlayıcı Ağırlığı: ~500 kg

Yakıt Türü: Katı yakıt

Yönlendirme Sistemi: INS - GPS

Savaş Başlığı Tipi: MaRV-TVC (Manoeuvrable Reentry Vehicle)

Geliştirici: İran Devrim Muhafızları (IRGC)

Tanıtım Tarihi: 6 Haziran 2023

Öne Çıkan Özellik: Yüksek manevra kabiliyeti ve hipersonik hızda hedefe ulaşma kapasitesi.

FETTAH füzesi hakkında tüm merak edilenler...FETTAH füzesi hakkında tüm merak edilenler...

🔹 FETTAH 2 FÜZESİ

Menzil: 1400 km

Hız: Mach 5 (Son aşama)

Uzunluk: ~12 m

Çap: 80 cm (ilk bölüm) - 50 cm (ikinci bölüm)

Savaş Başlığı Ağırlığı: ~500 kg

Patlayıcı Ağırlığı: ~200 kg

Yakıt Türü: İlk aşama katı, ikinci aşama sıvı yakıt

Yönlendirme Sistemi: INS - GPS

Geliştirici: İran Devrim Muhafızları

Tanıtım Tarihi: 2023

Öne Çıkan Özellik: Hipersonik kayma aracına (HGV) sahip olması.

Fotoğraflar: AAFotoğraflar: AA

🚀 FETTAH NE DEMEK?

Fettah, Arapçada "Fatih", "zafer getiren" anlamına geliyor. Bu isim, füzenin yüksek imha gücünü ve hedefte zafer elde etme kabiliyetini simgeliyor.

📍 İRAN-İSRAİL GERGİNLİĞİ

İran, son dönemde İsrail'e karşı gerçekleştirdiği saldırılarda Fettah füzelerini kullandı. Özellikle Kudüs ve Tel Aviv'e yönelik operasyonlarda kullanılan bu füzeler, İran'ın bölgedeki stratejik üstünlük kurma çabalarının bir parçası olarak değerlendiriliyor.

İranlı yetkililer, Fettah'ın atmosfer dışında ve atmosfer içinde yüksek manevra kabiliyetine sahip olduğunu belirtiyorlar. Bu sayede, füzenin hava savunma sistemleri tarafından durdurulması oldukça zorlaşıyor.

🌐 DÜNYA'DAKİ DİĞER HİPERSONİK FÜZE SİSTEMLERİ:

Rusya: Sarmat tipi kıtalararası balistik füze başlığı olan Avangard, saatte 24-33 bin kilometre hıza ulaşabiliyor.

Çin: 2019'da kullanıma alınan DF-ZF hipersonik füzesi, saatte 12 bin 260 km hıza ulaşıyor ve nükleer başlık taşıma kapasitesine sahip.

ABD: 2024'te operasyonel hale getirilen Dark Eagle, uzun menzilli hipersonik füzeleri ile dikkat çekiyor.

💥 FETTAH FÜZELERİNİN İSRAİL ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

İran'ın bu füzelerle yaptığı saldırılarda, İsrail'de iki sivilin hafif yaralandığı bildirildi. İsrail yetkilileri, hipersonik füzeleri durdurabilecek yeni bir hava savunma sistemi geliştirdiklerini belirttiler.

İran'ın İsrail'e fırlattığı füze: Fettah İran'ın İsrail'e fırlattığı füze: Fettah

🛡️ FETTAH FÜZELERİNİN SAVUNMA SİSTEMLERİNE KARŞI ÜSTÜNLÜĞÜ

Fettah füzesi, özellikle uçuş sırasında yörünge değişikliği yapabilme kabiliyeti ile dikkat çekiyor. Bu özellik, savunma sistemlerinin füzeyi tespit etmesini zorlaştırıyor. Ayrıca, terminal aşamada hipersonik hızda hareket ederek hedefini şaşırtabiliyor.

İran'ın geliştirdiği Fettah ve Fettah 2 hipersonik füzeleri, Orta Doğu'da dengeleri değiştirebilecek potansiyele sahip. Yüksek hız, uzun menzil ve gelişmiş manevra kabiliyeti, bu silahları mevcut savunma sistemlerine karşı oldukça etkili hale getiriyor. Bölgedeki askeri üstünlük yarışında İran, bu füzelerle önemli bir adım atmış durumda.

🔍 Hipersonik Füze Nedir?

Hipersonik füze, ses hızının 5 katı veya daha yüksek bir hızla (Mach 5 ve üstü) hareket eden bir füze türüdür. "Hipersonik" kelimesi, füzelerin saatte 6.000 kilometreden daha hızlı hareket edebildiğini ifade eder. Geleneksel balistik füzelerden farklı olarak, hipersonik füzeler uçuş sırasında hem hızlarını koruyabilir hem de yüksek manevra kabiliyetine sahiptirler. Bu nedenle, durdurulmaları ve izlenmeleri oldukça zordur.

🚀 Hipersonik Füze Özellikleri:

Yüksek Hız: Hipersonik füzeler, Mach 5 ve üstü hızlarda hareket eder. Bu, yaklaşık 6.200 km/s ve üzeri hızlara denk gelir.

Yüksek Manevra Kabiliyeti: Bu füzeler, uçuş rotaları boyunca yön değiştirerek hava savunma sistemlerini şaşırtabilir ve hedeflerine kolayca ulaşabilirler.

Düşük Yörünge: Atmosfer içinde alçak irtifalarda seyredebilirler, bu da radar sistemleri tarafından daha zor tespit edilmelerini sağlar.

Terminal Safhada Manevra Yeteneği: Hedefe ulaşmadan hemen önce yön değiştirebilirler, bu da mevcut hava savunma sistemlerini etkisiz hale getirir.

💡 NASIL ÇALIŞIR?

Hipersonik füzeler genellikle iki ana bileşen ile çalışır:

Boost Glide (Hızlandırma ve Kayma): İlk aşamada füze, bir roket motoru veya başka bir itici sistemle çok yüksek bir hız ve irtifaya çıkar. Ardından, atmosfere tekrar giriş yapar ve bu noktada hipersonik hızlara ulaşarak süzülmeye başlar.

Manoeuvrable Reentry Vehicle (MaRV) veya Hipersonik Kayma Aracı (HGV): İkinci aşamada füze, hedefe doğru yol alırken hızlı yön değiştirebilme özelliğine sahip bir kayma aracı ile donatılır. Bu özellik, hem balistik hem de hipersonik bir mermi gibi hareket etmesini sağlar.

📍 Avantajları:

Savunma Sistemlerini Aşma: Hipersonik füzeler, radar ve hava savunma sistemleri tarafından tespit edilmeden hedefe ulaşabilirler.

Hız ve Güç: Çok kısa sürede uzun mesafeler kat edebilir ve yüksek patlayıcı güce sahip olurlar.

Stratejik Üstünlük: Hem askeri hedeflere hem de stratejik altyapılara (örneğin, radar istasyonları veya hava üsleri) etkili saldırılar gerçekleştirebilir.

🛡️ Savunma Sistemleri Karşısındaki Üstünlük:

Hipersonik füzeler, mevcut hava savunma sistemleri tarafından durdurulmaları zor olduğu için, dünya genelinde büyük bir endişe kaynağıdır. Çünkü bu füzeler, uçuş rotası boyunca hızla yön değiştirerek savunma sistemlerinin hesaplamalarını şaşırtabilir ve hedefini vurabilir.

🌍 Dünya'da Hipersonik Füze Sahibi Ülkeler:

Rusya: Avangard ve Kinzhal füzeleri ile bu alanda öne çıkıyor.

ABD: Dark Eagle ve diğer geliştirilmekte olan hipersonik silahlarla donanıyor.

Çin: DF-ZF gibi gelişmiş hipersonik füze sistemlerine sahip.

İran: Fettah ve Fettah 2 gibi hipersonik füzelerle bölgesel bir güç olma yolunda ilerliyor.

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