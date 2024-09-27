Başkan Erdoğan’dan Preveze Deniz Zaferi paylaşımı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından Preveze Deniz Zaferi'nin yıl dönümü ile Deniz Kuvvetleri Günü dolayısıyla paylaşımda bulundu.





Akdeniz'i Türk gölü haline getiren şanlı Preveze Deniz Zaferi'nin yıl dönümü ile Deniz Kuvvetleri Günü'nü tebrik ediyor; Kaptanıderya Barbaros Hayreddin Paşa ile birlikte kahraman şehit ve gazilerimizi şükranla yâd ediyorum.



Mavi Vatan'ımızda fedakârca görev yapan tüm… pic.twitter.com/xCkVRgPVD9 — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) September 27, 2024

Başkan Erdoğan paylaşımında şu ifadelere yer verdi:



"Akdeniz'i Türk gölü haline getiren şanlı Preveze Deniz Zaferi'nin yıl dönümü ile Deniz Kuvvetleri Günü'nü tebrik ediyor; Kaptanıderya Barbaros Hayreddin Paşa ile birlikte kahraman şehit ve gazilerimizi şükranla yâd ediyorum. Mavi Vatan'ımızda fedakârca görev yapan tüm denizcilerimize selamlarımı iletiyorum."