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Başkan Erdoğan'dan Preveze Deniz Zaferi paylaşımı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından Preveze Deniz Zaferi'nin yıl dönümü ile Deniz Kuvvetleri Günü dolayısıyla paylaşımda bulundu.

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Giriş Tarihi :27 Eylül 2024 , 20:35 Güncelleme Tarihi :27 Eylül 2024 , 20:35
Başkan Erdoğan’dan Preveze Deniz Zaferi paylaşımı

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından Preveze Deniz Zaferi'nin yıl dönümü ile Deniz Kuvvetleri Günü dolayısıyla paylaşımda bulundu.


Başkan Erdoğan paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Akdeniz'i Türk gölü haline getiren şanlı Preveze Deniz Zaferi'nin yıl dönümü ile Deniz Kuvvetleri Günü'nü tebrik ediyor; Kaptanıderya Barbaros Hayreddin Paşa ile birlikte kahraman şehit ve gazilerimizi şükranla yâd ediyorum. Mavi Vatan'ımızda fedakârca görev yapan tüm denizcilerimize selamlarımı iletiyorum."

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