RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin sosyal medya ve YouTube yayınlarına ilişkin açıklama: Rezaletin bini bin para

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, "Gelişmiş, demokratik ülkelerde hiçbir alan düzensiz ve denetimsiz olamaz. Yayıncılık alanı da. Özellikle internet üzerinden, sosyal mecralardan yapılan yayıncılık da düzen içinde olmalı. Gelişigüzel eline her mikrofon alanın kendini gazeteci, muhabir zannettiği bir ortam olamaz" dedi.

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, bir internet sitesine yaptığı açıklamada, şiddet içeren yapımlarla alakalı tedbirler aldıklarını belirterek, "RTÜK, dizilerde toplumsal gerginliği artırabilecek sahnelere karşı son derece duyarlı. Özellikle çocuk ve gençlerimizin ruhsal ve fiziksel gelişimlerine olumsuz etki edebilecek içeriklerin dizilerde bulunmaması için kararlar alıyoruz. Ekranlarda şiddetin her türlüsüne karşıyız. Kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında Üst Kurulumuzda tüm üyelerimizin desteğiyle ilke kararları aldık. Bu kararlar uygulanıyor. Yeni yayın döneminde daha sıkı takip edeceğiz. İzleme uzmanlarımız şiddeti özendiren, kanıksatan, sanki normalmiş gibi bir algı oluşturan sahnelere karşı gereken raporları hazırlayarak Üst Kurula sunuyor. Üst Kurul toplantımızda şiddet içeriklerine karşı sert yaptırımlar uyguluyoruz. Üst sınırdan verdiğimiz müeyyideleri gevşetmeden önümüzdeki dönemde de şiddetle mücadelemizi sürdüreceğiz. Taviz yok. Reyting uğruna hiçbir yayıncı şiddeti olağanlaştıramaz, normalleştiremez" ifadelerini kullandı.