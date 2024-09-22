Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan eşi Emine Erdoğan ile birlikte, Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi (TASC) tarafından Rockefeller Plaza'da düzenlenen akşam yemeğine katıldı.

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İşte Başkan Erdoğan'ın konuşmalarından satır başları...

Ticari ve ekonomik hayattaki başarılarıyla gurur kaynağımız olan iş adamlarımızı, girişimcilerimizi burada yürekten tutturuyoruz. Birlik ve beraberliğiniz, Türk toplumunun çıkarlarının yerel ve federal düzeyde ilerletilmesi bakımından büyük önem taşıyor.

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