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Başkan Recep Tayyip Erdoğan ABD'de kritik açıklamalarda bulunuyor!

Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, New York’ta TASC tarafından düzenlenen akşam yemeğinde konuşuyor. İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları...

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Giriş Tarihi 23 Eylül 2024, 02:23 Güncelleme Tarihi 23 Eylül 2024, 02:27
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ABD’de kritik açıklamalarda bulunuyor!

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Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan eşi Emine Erdoğan ile birlikte, Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi (TASC) tarafından Rockefeller Plaza'da düzenlenen akşam yemeğine katıldı.

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İşte Başkan Erdoğan'ın konuşmalarından satır başları...

Ticari ve ekonomik hayattaki başarılarıyla gurur kaynağımız olan iş adamlarımızı, girişimcilerimizi burada yürekten tutturuyoruz. Birlik ve beraberliğiniz, Türk toplumunun çıkarlarının yerel ve federal düzeyde ilerletilmesi bakımından büyük önem taşıyor.

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