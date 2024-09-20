Sakal-ı Şerif’i çaldılar

Rize merkeze bağlı Akpınar Köyü Camii cemaati, 14 Eylül 2024 Cumartesi gecesi camilerinde Mevlid Kandili'ni idrak etmek istedi. Caminin Yatılı Kur'an Kursu'nda bulunan Cami Vakfı'nın odasındaki dolapta saklanan Sakal-ı Şerif'i Mevlid Kandili için camiye getirmek isteyen yöneticiler dolabı açtığında şok yaşadı. Sakal-ı Şerif'in yerinde olmadığını gören yöneticiler, çalındığını anlayınca hemen jandarmaya haber verdi. Camide inceleme yapan ekipler, yaşanan hırsızlık olayı ile ilgili inceleme başlattı. Köy sakinlerinden Ali Yılmaz, "Köyümüzün en güzel emanetiydi. Bir an önce geri getirilmesi gerekiyor" dedi.

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