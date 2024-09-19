Sağanak yağış, fırtına ve hatta hortum uyarısı! MGM açıkladı

Meteoroloji, Türkiye genelinde sağanak yağış, fırtına ve hortum riski için uyarılarda bulundu. Ordu ve Giresun için sarı alarm verilirken, Batı Karadeniz ve Doğu Anadolu'da kuvvetli yağış bekleniyor.
Meteoroloji, Türkiye genelinde sağanak yağış, fırtına ve hortum riski için uyarılarda bulundu. Ordu ve Giresun için sarı alarm verilirken, Batı Karadeniz ve Doğu Anadolu'da kuvvetli yağış bekleniyor.
🌦️ Meteoroloji'nin son tahminlerine göre, Marmara'nın doğusu, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Dğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yerel olarak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Yağışların özellikle Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Adana'nın kuzeydoğusu, Çankırı, Erzurum, Iğdır, Ağrı, Muş, Bitlis ve Van çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağı belirtildi.
🔥 Hava Sıcaklıkları Düşüyor
🌬️ Meteoroloji, hava sıcaklıklarının özellikle Doğu Akdeniz, Batı Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgelerinde 2 ila 4 derece arasında düşeceğini bildirdi. Diğer bölgelerde ise önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
⚠️ Ordu ve Giresun'da Sarı Alarm Verildi
🌧️ Ordu ve Giresun için Meteoroloji sarı kodlu uyarı yayımladı. Bu bölgelerde özellikle öğleden sonra beklenen kuvvetli sağanak yağışların gece saatlerine kadar süreceği ve yerel olarak 21-60 kg/m² yağış miktarına ulaşabileceği bildirildi. Sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yerel dolu yağışı ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği vurgulandı.
🌪️ Giresun'da Hortum Oluştu
🌊 Giresun'da gün içinde etkili olan fırtına ve yağışın ardından Karadeniz açıklarında bir hortum gözlemlendi. 🌪️ Giresun Adası'nın yanında meydana gelen hortum, vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla kaydedildi ve kısa sürede kayboldu.
🌩️ Hatay'da Çifte Hortum
🌬️ Hatay'ın Samandağ ilçesinde de sabah saatlerinden itibaren etkili olan yağışla birlikte Akdeniz açıklarında iki ayrı hortum oluştu. 🌪️ Hortumların karaya ulaşmadan sona erdiği ve vatandaşlar tarafından kaydedildiği bildirildi.
⚠️ Meteoroloji yetkilileri, özellikle sarı alarm verilen bölgelerde yaşayan vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.