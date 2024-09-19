Sağanak yağış, fırtına ve hatta hortum uyarısı! MGM açıkladı

⚠️ Ordu ve Giresun'da Sarı Alarm Verildi 🌧️ Ordu ve Giresun için Meteoroloji sarı kodlu uyarı yayımladı. Bu bölgelerde özellikle öğleden sonra beklenen kuvvetli sağanak yağışların gece saatlerine kadar süreceği ve yerel olarak 21-60 kg/m² yağış miktarına ulaşabileceği bildirildi. Sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yerel dolu yağışı ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği vurgulandı.

🌪️ Giresun'da Hortum Oluştu 🌊 Giresun'da gün içinde etkili olan fırtına ve yağışın ardından Karadeniz açıklarında bir hortum gözlemlendi. 🌪️ Giresun Adası'nın yanında meydana gelen hortum, vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla kaydedildi ve kısa sürede kayboldu.

🌩️ Hatay'da Çifte Hortum 🌬️ Hatay'ın Samandağ ilçesinde de sabah saatlerinden itibaren etkili olan yağışla birlikte Akdeniz açıklarında iki ayrı hortum oluştu. 🌪️ Hortumların karaya ulaşmadan sona erdiği ve vatandaşlar tarafından kaydedildiği bildirildi.

⚠️ Meteoroloji yetkilileri, özellikle sarı alarm verilen bölgelerde yaşayan vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.