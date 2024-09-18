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Ergin Ataman o pankartı görünce çılgına dönüp sahaya daldı!

Yunan Panathinaikos’u çalıştıran Türk antrenör Ergin Ataman, Lefkoşa’da yaptıkları maçta Rum taraftarların açtıkları “İşgal” pankartına sessiz kalmadı. Sahaya daldı. Hakeme çıkıştı, kendisini saha dışına attırıp tepkisini haykırdı...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi 18 Eylül 2024
Ergin Ataman o pankartı görünce çılgına dönüp sahaya daldı!

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Yunanistan'ın son EuroLeague şampiyonu Panathinaikos, önceki akşam Güney Kıbrıs Rum Kesimi'ne hazırlık maçına çıktı. Lefkoşa'da İsrail ekibi Maccabi ile karşılaştı. Mücadele 88-75 Maccabi üstünlüğünde tamamlandı. Ancak maçta, sahalarda görmek istemediğimiz bir olay yaşandı. Mücadelenin son çeyreği başlarken Panathinaikos taraftarlarının olduğu bölümde skandal bir pankart açıldı.

BÜYÜK TEPKİ GÖSTERDİ
Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yılında tribünlerde "50 yıllık hukuksuz işgali kimse unutmuyor" yazan çirkin pankart, büyük tepki uyandırdı. Ataman, pankartı görünce adeta çıldırdı. Bitime 8:57 kala sahaya daldı. Hakemlere yönelik sert tepkileriyle birlikte kendisinin oyundan atılmasını sağladı. Yunan basını, Ataman'ın Cedi Osman'a yapılan bir faule tepki gösterdiği için atıldığını yazdı. Ancak haberin devamında pankartın aynı dakikalarda açıldığı, Ergin Ataman'ın bu pankarta sinirlendiği için de kendini attırmış olabileceği de vurgulandı. Bu gelişmelerin ardından bir açıklama yapan Ataman, "Tepkimi en sert şekilde gösterdim" ifadesini kullandı. Sporun dostluk ve barışın yeri olduğunu belirten Ataman, "Dostluğun hakim olması gereken salonda, bir grup tarafından burada gördüğümüz misafirperverliğe yakıştıramadığım bir siyasi pankart açıldı. Ben de bu duruma dikkat çekmek için tepkimi en sert şekilde gösterdim. Spor salonları siyasetin yeri değil, dostluğun ve barışın yeridir. Bu pankartı açan insanların, ilk günden bu yana burada bana ve takımıma sevgi gösteren binlerce insanın duygularını etkilemeyeceğini biliyorum" mesajını paylaştı.

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