PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

Santa Maria İtalyan Kilisesi saldırısının planlayıcısı Viskhan Soltamatiov yakalandı

İstanbul Sarıyer'deki Santa Maria Kilisesi'ne 28 Ocak 2024'te düzenledikleri baskınla Tuncer Murat Cihan'ı öldüren Tacikistan uyruklu A.K. ile Rusya uyruklu D.T.'ye silahları veren terörist, daha fazla kaçamadı.

Halit Turan Halit Turan
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi 15 Eylül 2024
Santa Maria İtalyan Kilisesi saldırısının planlayıcısı Viskhan Soltamatiov yakalandı

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

İstanbul Sarıyer'deki Santa Maria Kilisesi'ne 28 Ocak 2024'te düzenledikleri baskınla Tuncer Murat Cihan'ı öldüren Tacikistan uyruklu A.K. ile Rusya uyruklu D.T.'ye silahları veren terörist, daha fazla kaçamadı. MİT, saldırıyı gerçekleştirenlerin DEAŞ Horasan Vilayeti ISKP'a bağlı olduklarını belirleyip düğmeye bastı. Viskhan Solmatıov adlı teröristin, ISKP'a bağlı olarak Türkiye'ye yönelik faaliyet gösterdiği anlaşıldı. MİTEmniyet işbirliği sonucu kıskıvrak yakalananan teröristin örgütle ilgili bazı detayları da anlattığı vurgulandı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Salim Güran’ın çalışanı 15 yaşındaki R.A’nın ifadesi ortaya çıktı! Mesajlarda amca ile ne konuştu?
ÇALIŞMADAN EMEKLİLİK FORMÜLÜ | 18 yaşını dolduran başvuruyor! Ne kadar prim ödenmesi gerekiyor?
Çip teknolojisinin ham maddesiyle oyun değiştirici ülke olacağız
Narin Güran’ın katili kim? Detaylar A Haber ekranlarında Cinayet şeması ile anlatıldı! Kim yalan söylüyor?
Başkan Erdoğan Mevlid-i Nebi Haftası Açılış Programı’nda önemli açıklamalarda bulundu
Narin Güran cinayetinde son durum ne? 11 kişi tutuklandı! Salim Güran’ın eşi itiraf etti! Tutuklu anne hastaneye götürüldü! İtirafçı Nevzat Bahtiyar’ın evinde yeniden arama yapıldı
Yalova’da bir kiracı evine tahliye için icra memuru gönderen ev sahibinin cinsel organını kesti
Başkan Erdoğan, Bosna-Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Becirovic ile ortak basın toplantısında konuştu
Sara’nın resitali! Galatasaray Süper Lig’de Ç. Rizespor’u 5-0 yendi
Narin Güran soruşturmasında kim ne kadar ceza alacak? Hukukçular A Haber’de değerlendirdi: Yardım edenler katille aynı cezayı alacak
Dursun Bu Hayasızca Akın! Küresel sapkınlığa karşı Büyük Aile Buluşması ve Sessiz Yürüyüş
Ayşenur Ezgi Eygi son yolculuğuna uğurlandı! Vatandaşlar İsrail’e lanet yağdırdı: Kanı yerde kalmayacak
Okan Buruk’tan Mourinho’ya olay gönderme: Negatif derken...
MİT ve Emniyet’ten ortak operasyon! Santa Maria İtalyan Kilisesi saldırısının planlayıcısı Viskhan Soltamatiov yakalandı
Rusya’dan BRICS ve Türkiye mesajı! Küresel sansasyon yaratacak
SON DAKİKA