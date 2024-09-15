Santa Maria İtalyan Kilisesi saldırısının planlayıcısı Viskhan Soltamatiov yakalandı

İstanbul Sarıyer'deki Santa Maria Kilisesi'ne 28 Ocak 2024'te düzenledikleri baskınla Tuncer Murat Cihan'ı öldüren Tacikistan uyruklu A.K. ile Rusya uyruklu D.T.'ye silahları veren terörist, daha fazla kaçamadı. MİT, saldırıyı gerçekleştirenlerin DEAŞ Horasan Vilayeti ISKP'a bağlı olduklarını belirleyip düğmeye bastı. Viskhan Solmatıov adlı teröristin, ISKP'a bağlı olarak Türkiye'ye yönelik faaliyet gösterdiği anlaşıldı. MİTEmniyet işbirliği sonucu kıskıvrak yakalananan teröristin örgütle ilgili bazı detayları da anlattığı vurgulandı.

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