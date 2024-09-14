PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

Başkan Recep Tayyip Erdoğan: Esas özür dilemesi gerekenler AKM duvarlarını hakaret pankartlarıyla kirletenlerdir.

Başkan Erdoğan, kendi adını taşıyan Külliye’nin açılışında konuştu: “Esas özür dilemesi gerekenler AKM duvarlarını hakaret pankartlarıyla kirletenlerdir.”

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi 14 Eylül 2024
Başkan Recep Tayyip Erdoğan: Esas özür dilemesi gerekenler AKM duvarlarını hakaret pankartlarıyla kirletenlerdir.

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Marmara Üniversitesi'nde kendi adını taşıyan Külliye'nin açılışına katıldı. Erdoğan buradaki konuşmasında "Darbelerin bedelini milletimiz ödedi. Gençlerimizi birbiri ile kırdıranlar aynı kaynaklardı" dedi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in 'özür' çıkışına değinip Gezi vandalizminin Türkiye'ye kaybettirdiklerini anlatan Erdoğan, "Esas özür dilemesi gerekenler AKM duvarlarını hakaret pankartlarıyla kirletenlerdir" diye konuştu. Başkan Erdoğan'ın konuşmasında öne çıkanlar şöyle: Marmara Üniversitesi'nden 1981 yılında mezun oldum,gurur duyuyorum. Gezi olayları çok katmanlı bir senaryonun parçası. Gezi olayları sebebiyle çıkıp özür dilemesi gereken birileri varsa bunlar tabii ki demokrasiyi ve milli iradeyi savunanlar değildir. Bu hadisede asıl özeleştiri vermesi gerekenler, haftalarca sokakları ateşe, kaosa, gerileme, kargaşaya boğanlardır. Asıl öz eleştiri vermesi gerekenler haftalarca sokakları kargaşaya boğanlardır."

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Narin Güran cinayetinde son durum ne? 11 kişi tutuklandı! Salim Güran’ın eşi itiraf etti
Amca Salim Güran’ın son ifadesi ortaya çıktı! Arama kayıtlarını neden sildi? Şoke eden ’hayat kadını’ savunması
Salim Güran’ın çalışanı 15 yaşındaki R.A’nın ifadesi ortaya çıktı! Mesajlarda amca ile ne konuştu?
ABD’den PKK’nın teröristan hayaline ‘koşullu’ destek! Ankara-Şam yakınlaşması panikletti
Merkez Bankası katılımcı anketini açıkladı! Emekliye ocak zammı için yeni ipucu geldi! Ek artış olacak mı? Kuruşu kuruşuna hesapladık
1800 gün yeterli oluyor! Yaş şartı olmadan az primle erken emeklilik fırsatı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla atama kararları Resmi Gazete’de!
Fenerbahçeli Jayden Oosterwolde’ye müjde! Galatasaray ile oynanacak derbide milli takım yetkilileri onu izleyecek
Narin Güran’ın babası Arif Güran’dan A Haber’e özel açıklamalar: Nevzat’ın katilden hiçbir farkı yoktur
Fenerbahçe gözünü o 3 yıldıza dikti! Cristian Medina sonrası scout ekibinden yönetime olumlu rapor
Jahrein mahlaslı Ahmet Sonuç tutuklandı! TAKVİM ifadesine ulaştı! Avukatından skandal Demirtaş savunması
Salim Güran’ın telefonundan sildiği bilgilere ulaşıldı! Mesajlar tek tek incelendi: Tamam, daha ölmemiş
Kim Milyoner Olmak İster’e zeka küpüyle geldi geceye damga vurdu! İlk soruda joker kullandı ’bici bici’ sorusu sonu oldu!
Bir fondaşa bir sapkınlara! Muhalif medyayı besleyen Batılı lobiler LGBT terörüne para yağdırdı: Lubunyalara 112 milyon TL’lik yeni fon
Başkan Erdoğan’dan CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e ’Gezi’ yanıtı: Esas özür dilemesi gerekenler sokakları yangın yeri yapanlar
SON DAKİKA