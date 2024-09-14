Başkan Recep Tayyip Erdoğan: Esas özür dilemesi gerekenler AKM duvarlarını hakaret pankartlarıyla kirletenlerdir.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Marmara Üniversitesi'nde kendi adını taşıyan Külliye'nin açılışına katıldı. Erdoğan buradaki konuşmasında "Darbelerin bedelini milletimiz ödedi. Gençlerimizi birbiri ile kırdıranlar aynı kaynaklardı" dedi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in 'özür' çıkışına değinip Gezi vandalizminin Türkiye'ye kaybettirdiklerini anlatan Erdoğan, "Esas özür dilemesi gerekenler AKM duvarlarını hakaret pankartlarıyla kirletenlerdir" diye konuştu. Başkan Erdoğan'ın konuşmasında öne çıkanlar şöyle: Marmara Üniversitesi'nden 1981 yılında mezun oldum,gurur duyuyorum. Gezi olayları çok katmanlı bir senaryonun parçası. Gezi olayları sebebiyle çıkıp özür dilemesi gereken birileri varsa bunlar tabii ki demokrasiyi ve milli iradeyi savunanlar değildir. Bu hadisede asıl özeleştiri vermesi gerekenler, haftalarca sokakları ateşe, kaosa, gerileme, kargaşaya boğanlardır. Asıl öz eleştiri vermesi gerekenler haftalarca sokakları kargaşaya boğanlardır."

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN