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Son dakika: Erzincan Refahiye'de korkutan deprem! AFAD duyurdu

Erzincan'ın Refahiye ilçesinde saat 09.48'te 4.1 büyüklüğünde deprem oldu. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) sarsıntının yerin 9.48 km derinliğinde gerçekleştiğini duyurdu.

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Giriş Tarihi 13 Eylül 2024, 10:00 Güncelleme Tarihi 13 Eylül 2024, 10:06
Son dakika: Erzincan Refahiye’de korkutan deprem! AFAD duyurdu

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan elde edilen verilere göre Erzincan'ın Refahiye ilçesinde saat 09.48'te 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Sarsıntı yerin 9.48 km derinliğinde gerçekleşti.
Erzincan'da 4.1 büyüklüğünde depremErzincan'da 4.1 büyüklüğünde deprem


İşte depreme dair tüm detaylar:

Büyüklük:4.1 (Mw)

Yer:Refahiye (Erzincan)

Tarih:2024-09-13 Saat:09:48:49 TSİ
Erzincan'da 4.1 büyüklüğünde depremErzincan'da 4.1 büyüklüğünde deprem

Enlem:39.95278 N

Boylam:39.1375 E

Derinlik:9.48 km
Erzincan'da 4.1 büyüklüğünde depremErzincan'da 4.1 büyüklüğünde deprem



SON DEPREMLER LİSTESİ
13-09-2024 09:48:49 39.9528 39.1375 9.48 MW 4.1 Refahiye (Erzincan) 638029
13-09-2024 09:03:24 39.4842 29.8747 9.81 ML 3.5 Merkez (Kütahya) 638028
13-09-2024 07:44:51 39.3067 26.0378 6.86 ML 1.7 Ege Denizi - [19.34 km] Ayvacık (Çanakkale) 638027
13-09-2024 07:11:46 39.3539 27.6611 10.46 ML 2.1 Savaştepe (Balıkesir) 638026
13-09-2024 06:26:45 36.2953 36.1811 7 ML 1.6 Antakya (Hatay) 638025
13-09-2024 05:48:46 38.1094 37.2597 7 ML 1.9 Elbistan (Kahramanmaraş) 638024
13-09-2024 05:35:25 37.2928 36.9083 7 ML 1.8 Nurdağı (Gaziantep) 638023
13-09-2024 05:29:10 38.2883 38.8097 7 ML 1.6 Pütürge (Malatya) 638021
13-09-2024 05:25:12 37.9186 31.0683 7 ML 0.9 Eğirdir (Isparta) 638022
13-09-2024 05:18:25 40.3156 26.9869 7 ML 1.1 Lapseki (Çanakkale) 638020
13-09-2024 05:13:00 40.2928 27.0058 7.86 ML 1.3 Biga (Çanakkale) 638019
13-09-2024 05:07:02 36.3675 36.1478 7 ML 1.9 Antakya (Hatay) 638017
13-09-2024 05:05:37 38.1061 36.5592 7 ML 1.1 Göksun (Kahramanmaraş) 638018



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