Sarsıntı yerin 9.48 km derinliğinde gerçekleşti.
|13-09-2024 09:48:49
|39.9528
|39.1375
|9.48
|MW
|4.1
|Refahiye (Erzincan)
|638029
|13-09-2024 09:03:24
|39.4842
|29.8747
|9.81
|ML
|3.5
|Merkez (Kütahya)
|638028
|13-09-2024 07:44:51
|39.3067
|26.0378
|6.86
|ML
|1.7
|Ege Denizi - [19.34 km] Ayvacık (Çanakkale)
|638027
|13-09-2024 07:11:46
|39.3539
|27.6611
|10.46
|ML
|2.1
|Savaştepe (Balıkesir)
|638026
|13-09-2024 06:26:45
|36.2953
|36.1811
|7
|ML
|1.6
|Antakya (Hatay)
|638025
|13-09-2024 05:48:46
|38.1094
|37.2597
|7
|ML
|1.9
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|638024
|13-09-2024 05:35:25
|37.2928
|36.9083
|7
|ML
|1.8
|Nurdağı (Gaziantep)
|638023
|13-09-2024 05:29:10
|38.2883
|38.8097
|7
|ML
|1.6
|Pütürge (Malatya)
|638021
|13-09-2024 05:25:12
|37.9186
|31.0683
|7
|ML
|0.9
|Eğirdir (Isparta)
|638022
|13-09-2024 05:18:25
|40.3156
|26.9869
|7
|ML
|1.1
|Lapseki (Çanakkale)
|638020
|13-09-2024 05:13:00
|40.2928
|27.0058
|7.86
|ML
|1.3
|Biga (Çanakkale)
|638019
|13-09-2024 05:07:02
|36.3675
|36.1478
|7
|ML
|1.9
|Antakya (Hatay)
|638017
|13-09-2024 05:05:37
|38.1061
|36.5592
|7
|ML
|1.1
|Göksun (Kahramanmaraş)
|638018